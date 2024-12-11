В Брянске из-за атаки дронов огромным пламенем горит нефтебаза «Транснефти»1
- 11.12.2024, 8:04
- 5,630
Повреждения видны на спутниковых снимках.
Российский город Брянск атаковали ударные беспилотники. В результате атаки загорелась нефтебаза корпорации «Транснефть».
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на украинские и российские паблики.
Отмечается, что после атаки БпЛА над нефтебазой поднимается огромное пламя.
Издание Military Journal сообщило, что повреждения заметны на спутниковых снимках.