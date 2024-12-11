закрыть
11 декабря 2024, среда, 9:06
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

По Таганрогу ударили ракетой: повреждено важное авиационное предприятие

2
  • 11.12.2024, 8:24
  • 4,964
По Таганрогу ударили ракетой: повреждено важное авиационное предприятие

В городе раздались мощные взрывы.

В городе Таганрог Ростовской области (РФ) в ночь на 11 декабря прогремели взрывы. В районе населенного пункта ведется работа ПВО из-за воздушной атаки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал мэра Таганрога Светланы Камбуловой и российские медиа.

Отметим, что после трех часов ночи в мониторинговых каналах рассказывали сначала о ракетной опасности для Ростовской области, а затем местные власти заявили об атаке на Таганрог с применением беспилотников.

В пабликах также писали об угрозе баллистики.

«Внимание! Атака БПЛА. По возможности спуститесь на нижние этажи, в подвал. Найдите место без окон, сядьте на пол», - рассказала городской голова.

Добавим, в Управлении защиты от чрезвычайных ситуаций населения и территории города Таганрога около половины четвертого часа появилось объявление о «ракетной опасности».

В сети были обнародованы кадры из Таганрога, на которых слышны звуки многочисленных взрывов и звуки, похожие на стрельбу. В таганрогских пабликах писали о работе ПВО.

Обновлено: местные власти заявили о ракетном ударе

По словам и.о. губернатора Ростовской области Юрия Слюсара в публикации в Telegram уже под утро, из-за ракетной атаки было повреждено промышленное предприятие, и сгорело 14 автомобилей, которые были на парковке.

При этом, добавляет российский чиновник, среди граждан пострадавших нет.

Вместе с тем, по данным местных пабликов и росмедиа, под атаку могло попасть ПАО «Таганрогский авиационный научно-технический комплекс имени Г.Г.М.Бериева» (ТАНТК им. Г.М. Бериева). Но подтверждения данной информации пока нет.

Справка: по открытым данным, ТАНТК им. Г. М. Бериева является авиастроительным предприятием в Таганроге. Главной испытательной базой предприятия является аэродром Таганрог-Южный.

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Тюремные замки отставного диктатора
Тюремные замки отставного диктатора Владимир Халип
Черный лебедь для диктатора
Черный лебедь для диктатора Андрей Санников
Лукашенко должен бояться ябатек
Лукашенко должен бояться ябатек Ирина Халип
Какой же подход победит?
Какой же подход победит? Виталий Портников