По Таганрогу ударили ракетой: повреждено важное авиационное предприятие

По Таганрогу ударили ракетой: повреждено важное авиационное предприятие2
- 11.12.2024, 8:24
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В городе раздались мощные взрывы.
В городе Таганрог Ростовской области (РФ) в ночь на 11 декабря прогремели взрывы. В районе населенного пункта ведется работа ПВО из-за воздушной атаки.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал мэра Таганрога Светланы Камбуловой и российские медиа.
Отметим, что после трех часов ночи в мониторинговых каналах рассказывали сначала о ракетной опасности для Ростовской области, а затем местные власти заявили об атаке на Таганрог с применением беспилотников.
В пабликах также писали об угрозе баллистики.
«Внимание! Атака БПЛА. По возможности спуститесь на нижние этажи, в подвал. Найдите место без окон, сядьте на пол», - рассказала городской голова.
Добавим, в Управлении защиты от чрезвычайных ситуаций населения и территории города Таганрога около половины четвертого часа появилось объявление о «ракетной опасности».
В сети были обнародованы кадры из Таганрога, на которых слышны звуки многочисленных взрывов и звуки, похожие на стрельбу. В таганрогских пабликах писали о работе ПВО.
Обновлено: местные власти заявили о ракетном ударе
По словам и.о. губернатора Ростовской области Юрия Слюсара в публикации в Telegram уже под утро, из-за ракетной атаки было повреждено промышленное предприятие, и сгорело 14 автомобилей, которые были на парковке.
При этом, добавляет российский чиновник, среди граждан пострадавших нет.
Вместе с тем, по данным местных пабликов и росмедиа, под атаку могло попасть ПАО «Таганрогский авиационный научно-технический комплекс имени Г.Г.М.Бериева» (ТАНТК им. Г.М. Бериева). Но подтверждения данной информации пока нет.
Справка: по открытым данным, ТАНТК им. Г. М. Бериева является авиастроительным предприятием в Таганроге. Главной испытательной базой предприятия является аэродром Таганрог-Южный.