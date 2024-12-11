По Таганрогу ударили ракетой: повреждено важное авиационное предприятие 2 11.12.2024, 8:24

4,964

В городе раздались мощные взрывы.

В городе Таганрог Ростовской области (РФ) в ночь на 11 декабря прогремели взрывы. В районе населенного пункта ведется работа ПВО из-за воздушной атаки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал мэра Таганрога Светланы Камбуловой и российские медиа.

Отметим, что после трех часов ночи в мониторинговых каналах рассказывали сначала о ракетной опасности для Ростовской области, а затем местные власти заявили об атаке на Таганрог с применением беспилотников.

В пабликах также писали об угрозе баллистики.

«Внимание! Атака БПЛА. По возможности спуститесь на нижние этажи, в подвал. Найдите место без окон, сядьте на пол», - рассказала городской голова.

Добавим, в Управлении защиты от чрезвычайных ситуаций населения и территории города Таганрога около половины четвертого часа появилось объявление о «ракетной опасности».

В сети были обнародованы кадры из Таганрога, на которых слышны звуки многочисленных взрывов и звуки, похожие на стрельбу. В таганрогских пабликах писали о работе ПВО.

Обновлено: местные власти заявили о ракетном ударе

По словам и.о. губернатора Ростовской области Юрия Слюсара в публикации в Telegram уже под утро, из-за ракетной атаки было повреждено промышленное предприятие, и сгорело 14 автомобилей, которые были на парковке.

При этом, добавляет российский чиновник, среди граждан пострадавших нет.

Вместе с тем, по данным местных пабликов и росмедиа, под атаку могло попасть ПАО «Таганрогский авиационный научно-технический комплекс имени Г.Г.М.Бериева» (ТАНТК им. Г.М. Бериева). Но подтверждения данной информации пока нет.

Справка: по открытым данным, ТАНТК им. Г. М. Бериева является авиастроительным предприятием в Таганроге. Главной испытательной базой предприятия является аэродром Таганрог-Южный.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com