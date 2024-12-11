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В Украине погиб белорусский доброволец Газ

  • 11.12.2024, 9:26
  • 1,824
В Украине погиб белорусский доброволец Газ

Бойцу Интернационального легиона было 25 лет.

О смерти белорусского добровольца Газа сообщили его друзья в социальных сетях. По их словам, уже состоялось похороны, пишет «Наша Ніва».

Белорусский доброволец Газ встретил начало полномасштабной войны в Москве. Там он жил с 16 лет, когда переехал к отцу из родного Новополоцка. У парня было и белорусское, и российское гражданство.

На момент начала войны Газ работал коммерческим директором по развитию в компании автозапчастей. Он отмечал, что был далек от политики, даже о белорусских протестах-2020 знал лишь поверхностно.

«Но жить в России стало невыносимо: военная пропаганда была на каждом шагу», — рассказывал Газ в большом интервью «Зеркалу».

В итоге в августе 2022 года он вернулся в Беларусь. Живя в Новополоцке, а потом в Минске осознал себя белорусским патриотом. А в конце 2023 года окончательно решил воевать за Украину.

Газ отправил заявку в Интернациональный легион.

Семья не поддержала выбор парня. Отец, гражданин России, оборвал контакты с ним. «Мама у меня белоруска, она отреагировала как самая обычная мама. Говорила, что это опасно, были какие-то слезы сначала, а потом просто принятие. Сейчас мы с ней разговариваем, поднимаем и такие темы, которые ей раньше тяжело давались. И все хорошо. Бабушка говорила, что я поехал воевать за деньги исключительно, тетя меня тоже не поддержала, сказала, что это неправильно», — говорил Газ.

К весне 2024 года, когда Газ давал интервью «Зеркалу», он уже закончил подготовительные курсы и принимал участие в боевых операциях. В перерыве между ними учился управлению FPV-дронами.

«Сразу понял: это мое. Я очень рад, что сделал такой выбор. Единственное, о чем жалею, — что не поехал в Украину раньше», — говорил он.

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