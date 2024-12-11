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Повстанцы уничтожили наркоимперию сирийского режима

  • 11.12.2024, 12:50
  • 2,796
Повстанцы уничтожили наркоимперию сирийского режима

Асад наводнил дешевыми наркотиками весь Ближний Восток.

Наркоимперия бежавшего сирийского диктатора Башара Асада горит в огне.

Повстанцы нашли мешки с миллионами таблеток каптагона на территории военного аэропорта Аль-Меззе в районе Дамаска и начали их сжигать, пишет Telegram-канал «Восточный синдром».

Каптагон практически не известен за пределами Ближнего Востока. Этот синтетический наркотик, пользующийся большой популярностью в арабских странах, в последнее десятилетие стал настоящим спасителем для Сирии — страны, находящейся в жесткой изоляции. В роли главных наркоторговцев выступали не только сирийские продавцы, но и союзные режиму Башара Асада члены ливанской группировки «Хезболла» и некоторые проиранские террористические организации в Ираке. А основным рынком сбыта наркотика стала Саудовская Аравия.

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