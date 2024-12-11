Завод в Таганроге атаковала украинская дрон-ракета «Паляниця» 11.12.2024, 14:06

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Стали известны новые детали удара.

В ночь на 11 декабря по российскому Таганрогу был нанесен ракетный удар, в результате чего пострадала некое «промышленное предприятие».

Однако по информации Defense Express, целью был «Таганрогский авиационный научно-технический комплекс имени Г. М. Бериева», где производятся самолеты ДРЛО А-50.

При этом российские СМИ утверждают, что город обстреляли украинскими ракетами-дронами «Паляниця».

Российские паблики пишут, что прилет был зафиксирован около 04:20 утра, а местные жители услышали около 10 взрывов над городом. Позже стало известно, что предприятие получило повреждения, а на парковке сгорело 14 автомобилей.

На данный момент официального подтверждения применения данного вида вооружения по Таганрогу со стороны украинского военного руководства нет. Между тем украинские аналитики предположили, что Украина располагает средствами для таких операций, включая дроны-камикадзе и крылатые ракеты типа «Пекло», которые недавно были переданы Вооруженным силам.

В то же время российские канал SHOT распространил информацию о том, что по предварительным данным удар был якобы нанесен украинской ракетой «Паляниця». Привели и краткие технические характеристики оружия — дальность полета боеприпаса достигает 750 км, скорость — 900 км/ч, а боевая часть имеет массу 30-50 кг.

По этому поводу стоит отметить, что такие данные со стороны россиян расходятся с характеристиками ракеты, которые были озвучены украинскими специалистами.

Хотя большая часть ТТХ ракеты засекречена, военный эксперт Алексей Гетьман в сентябре предположил, что «Паляниця» может преодолевать расстояние до 700 км, ее скорость составляет 500 км/ч, а масса боевой части находится в пределах 100 кг.

Российская пропаганда запуталась

Вместе с тем, данные о системе вооружения, которой был атакован завод в Таганроге разнятся и в российской информационной среде. Некоторые российские источники предполагают, что для атаки на Таганрог могли быть использованы баллистические ракеты ATACMS, однако местные власти говорят о применении дронов.

Еще один известный российский канал Mash написал, что по Таганрогу и Брянску сегодня ударили украинские ракеты «Пекло». Причем утверждается, что атака была комбинированная с применением других систем вооружения. Россияне сетуют на то, что такие ракеты Украина уже производит серийно.

Отметим, об ударе ракетами ATACMS написали и российские военкоры, которые позволяли себе критику в адрес Кремля по поводу очередных «красных линий» в связи с разрешением США применять по территории РФ американское дальнобойное оружие.

При этом на момент публикации в Минобороны России и Кремле пока не подтвердили и не опровергли данные о применении украинскими силами ракет «Паляниця» и ATACMS в Ростовской области.

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