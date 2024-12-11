«Единственный в России»: авиаэксперт рассказал, в чем уникальность атаки на завод Таганроге 11.12.2024, 16:45

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Удар нанесен дрон-ракетой «Паляниця».

Авиационный эксперт, заместитель директора компании-производителя средств радиоэлектронной борьбы Анатолий Храпчинский рассказал подробности об атакованном этой ночью Таганрогском авиационном научно-техническом комплексе имени Бериева. Во время эфира на 24 канале он объяснил, почему этот объект является стратегической целью во время ударов украинских беспилотников.

Дело в том, что это единственное предприятие, которое может ремонтировать и обслуживать самолеты Ту-95МС – носители крылатых ракет класса Х-101 и Х-55. Поэтому Храпчинский подчеркнул, что ночной удар — мощный, ведь он уменьшает возможности ремонта этих бортов.

«Дополнительно следует отметить, что на этом предприятии изготовлялись А-50. А также они пытаются построить там А-100. То есть это самолет дальнего радиолокационного обнаружения, — добавил эксперт. — Поэтому задач по ударам по этому предприятию достаточно».

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