закрыть
11 декабря 2024, среда, 18:16
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Раскрыта секретная статистика заболеваемости COVID-19 в Беларуси

  • 11.12.2024, 18:08
Раскрыта секретная статистика заболеваемости COVID-19 в Беларуси

Умерло много медиков.

Вскоре после начала пандемии COVID-19 Минздрав закрыл статистику по этому заболеванию. После этого Белстат закрыл статистику по смертности. Однако журналисты сайта «Зеркало» с помощью BELPOL получили внутреннюю статистику Минздрава по борьбе с COVID-19 в Гродненской области.

По данным на 27 марта 2024 года, всего с начала пандемии в области было зарегистрировано 240 950 случаев COVID-19. Умерли 910 человек «с установленным патологоанатомическим диагнозом».

Официальную статистику Минздрав последний раз публиковал за июль 2022 года. Тогда сообщалось, что с начала пандемии в Беларуси зарегистрировано 994 037 человек «с положительным тестом на COVID-19», умерли 7118 из них. Правда, неофициальные свидетельства указывали, что ведомство занижает показатели заболеваемости.

Кстати, в закрытой таблице Минздрава отдельно отмечены медики «с подозрением на заболевание коронавирусной инфекцией». Их с начала пандемии в Гродненской области выявили 11 529. Среди них были 2463 врача, 4791 средний медработник и еще 4275 «других». Причем в таблице не указано, сколько из них получили положительный тест на COVID, сколько из них выздоровели, а сколько — умерли. И во всех случаях указано, что заболевание не было связано с работой и оказанием помощи пациентам.

Между тем известно, что от коронавируса медики погибали во всем мире. Гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус в мае 2021 года говорил о минимум 115 тысячах умерших от коронавируса медицинских и социальных работников.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Лукашенко пошел дорогой Асада
Лукашенко пошел дорогой Асада Виталий Портников
Тюремные замки отставного диктатора
Тюремные замки отставного диктатора Владимир Халип
Черный лебедь для диктатора
Черный лебедь для диктатора Андрей Санников
Лукашенко должен бояться ябатек
Лукашенко должен бояться ябатек Ирина Халип