Раскрыта секретная статистика заболеваемости COVID-19 в Беларуси 11.12.2024, 18:08

Умерло много медиков.

Вскоре после начала пандемии COVID-19 Минздрав закрыл статистику по этому заболеванию. После этого Белстат закрыл статистику по смертности. Однако журналисты сайта «Зеркало» с помощью BELPOL получили внутреннюю статистику Минздрава по борьбе с COVID-19 в Гродненской области.

По данным на 27 марта 2024 года, всего с начала пандемии в области было зарегистрировано 240 950 случаев COVID-19. Умерли 910 человек «с установленным патологоанатомическим диагнозом».

Официальную статистику Минздрав последний раз публиковал за июль 2022 года. Тогда сообщалось, что с начала пандемии в Беларуси зарегистрировано 994 037 человек «с положительным тестом на COVID-19», умерли 7118 из них. Правда, неофициальные свидетельства указывали, что ведомство занижает показатели заболеваемости.

Кстати, в закрытой таблице Минздрава отдельно отмечены медики «с подозрением на заболевание коронавирусной инфекцией». Их с начала пандемии в Гродненской области выявили 11 529. Среди них были 2463 врача, 4791 средний медработник и еще 4275 «других». Причем в таблице не указано, сколько из них получили положительный тест на COVID, сколько из них выздоровели, а сколько — умерли. И во всех случаях указано, что заболевание не было связано с работой и оказанием помощи пациентам.

Между тем известно, что от коронавируса медики погибали во всем мире. Гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус в мае 2021 года говорил о минимум 115 тысячах умерших от коронавируса медицинских и социальных работников.

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