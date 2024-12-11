Байден утвердил секретный меморандум перед приходом Трампа 11.12.2024, 19:21

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Джо Байден

Он направлен на противодействие угрозам России, Китая, Ирана и КНДР.

Президент США Джо Байден утвердил секретный меморандум по национальной безопасности, который должен стать «дорожной картой» для новой администрации Дональда Трампа и направлен на противодействие угрозам России, Китая, Ирана и КНДР, передает Associated Press и Reuters со ссылкой на источники.

По словам собеседников AP, разработка этого документа началась летом, он не будет опубликован «из-за конфиденциальности некоторых выводов». Меморандум содержит четыре основные рекомендации: улучшить межведомственное сотрудничество в правительстве США, ускорить обмен информацией о России, Китае, Иране и КНДР с союзниками, скорректировать санкции и другие экономические меры для достижения максимальной эффективности и усилить подготовку к управлению одномоментными кризисами с участием противников.

«Когда новая команда посмотрит на это, я не думаю, что они увидят попытку ограничить их или склонить к тому или иному политическому решению», — приводит Reuters слова одного из высокопоставленных чиновников Белого дома, который решил сохранить анонимность.

Еще один собеседник агентства заявил, что администрация Байдена таким образом планирует создать «возможности, чтобы новая команда и конгресс могли сразу приступить к работе». Предстоящие задачи, в частности, предусматривают скоординированные санкции и экспортный контроль Запада в отношении четырех стран «без риска ответных мер», отмечает Reuters. «Сейчас мы живем в мире, где наши противники и конкуренты очень быстро учатся друг у друга», — сказал один из американских чиновников. Другой источник Reuters считает, что у сотрудничества России, Ирана, КНДР и Китая есть ограничения, в частности из-за отсутствия помощи со стороны Москвы и Тегерана в ситуации в Сирии.

«Эта ситуация как бы ставит перед Китаем вопрос о том, какое будущее он хочет видеть и действительно ли он хочет полностью присоединиться к этой группировке», — сказал собеседник агентства.

Источники Bloomberg ранее сообщили, что власти США прорабатывают ужесточение санкций против экспорта российской нефти. Как отмечает агентство, Байден долгое время не вводил эти ограничения из опасений, что они приведут к резкому взлету цен на энергоносители. Но теперь, по словам источников, в Белом доме готовы к «более агрессивным действиям».

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