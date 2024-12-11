В Крыму прогремели взрывы 1 11.12.2024, 21:46

Россияне заявили о работе ПВО и атаке дронов.

Во временно оккупированном Крыму вечером среды, 11 декабря, прогремели взрывы. Также сообщают о «прилете» в районе одной из бухт.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мониторинговый Telegram-канал «Крымский ветер» и Telegram-канал «главы» оккупационной администрации города Михаила Развожаева.

Как заявил Развожаев, над полуостровом была слышна работа местной ПВО. По его словам, якобы были уничтожены два дрона самолетного типа над акваторией Черного моря на высоте почти в 2 километра.

Также в Крыму был объявлен сигнал тревоги.

А вот по данным «Крымского ветра», вероятно есть «прилет» в районе Камышовой или Казачьей бухты, там поднимается дым. Также там сообщили о взрывах в Севастополе.

В то же время пророссийские Telegram-каналы сообщают, что в Крыму якобы замечены другие беспилотники.

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