закрыть
11 декабря 2024, среда, 22:02
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Крыму прогремели взрывы

1
  • 11.12.2024, 21:46
В Крыму прогремели взрывы

Россияне заявили о работе ПВО и атаке дронов.

Во временно оккупированном Крыму вечером среды, 11 декабря, прогремели взрывы. Также сообщают о «прилете» в районе одной из бухт.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мониторинговый Telegram-канал «Крымский ветер» и Telegram-канал «главы» оккупационной администрации города Михаила Развожаева.

Как заявил Развожаев, над полуостровом была слышна работа местной ПВО. По его словам, якобы были уничтожены два дрона самолетного типа над акваторией Черного моря на высоте почти в 2 километра.

Также в Крыму был объявлен сигнал тревоги.

А вот по данным «Крымского ветра», вероятно есть «прилет» в районе Камышовой или Казачьей бухты, там поднимается дым. Также там сообщили о взрывах в Севастополе.

В то же время пророссийские Telegram-каналы сообщают, что в Крыму якобы замечены другие беспилотники.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Лукашенко пошел дорогой Асада
Лукашенко пошел дорогой Асада Виталий Портников
Тюремные замки отставного диктатора
Тюремные замки отставного диктатора Владимир Халип
Черный лебедь для диктатора
Черный лебедь для диктатора Андрей Санников
Лукашенко должен бояться ябатек
Лукашенко должен бояться ябатек Ирина Халип