В аэропорту Сочи ввели режим закрытого неба 11.12.2024, 22:17

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В РФ заявили об атаке беспилотников.

В аэропорту Сочи сегодня, 11 декабря, вечером ввели план «ковер». Фактически, это означает режим закрытого неба.

Об этом сообщает Shot и Mash в Telegram.

«План «ковер» введен в аэропорту Сочи, воздушная гавань временно не принимает и не отправляет рейсы в целях безопасности», - пишет SHOT.

При этом уточняется, что причиной таких мер является атака беспилотников на Краснодарский край.

По информации Mash, на посадку и вылет из аэропорта Сочи задержаны 18 рейсов. Часть самолетов отправили на запасные взлетно-посадочные полосы в Минеральных Водах, Владикавказе и Астрахани.

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