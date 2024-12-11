В аэропорту Сочи ввели режим закрытого неба
- 11.12.2024, 22:17
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В РФ заявили об атаке беспилотников.
В аэропорту Сочи сегодня, 11 декабря, вечером ввели план «ковер». Фактически, это означает режим закрытого неба.
Об этом сообщает Shot и Mash в Telegram.
«План «ковер» введен в аэропорту Сочи, воздушная гавань временно не принимает и не отправляет рейсы в целях безопасности», - пишет SHOT.
При этом уточняется, что причиной таких мер является атака беспилотников на Краснодарский край.
По информации Mash, на посадку и вылет из аэропорта Сочи задержаны 18 рейсов. Часть самолетов отправили на запасные взлетно-посадочные полосы в Минеральных Водах, Владикавказе и Астрахани.