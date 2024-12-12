В Грозном раздался мощный взрыв 12.12.2024, 8:24

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Кадыров признал удар по зданию специального полка МВД Чечни.

В ночь на 12 декабря в Грозном прогремел сильный взрыв. В сети распространяли информацию о прилете по зданию второго полка полиции Министерства внутренних дел России по Чеченской республике. Позже глава Чечни Рамзан Кадыров признал, что именно она являлась целью атаки, сообщает «Обозреватель».

Это произошло около часа ночи, возник пожар. Местные паблики также поделились видео вероятного удара.

Сообщалось, до Грозного мог долететь БПЛА. Предварительно, звуков взрывов было несколько.

Согласно сообщениям российского медиа Astra, Грозный был атакован беспилотниками — под ударом оказалось здание второго полка МВД Чечни. Telegram-канал Niysoo заявил что минимум пять машин «скорой» отвезли раненых силовиков в ближайшую больницу.

Перед этим россияне публиковали яркие кадры со вспашками и взрывами.

Через некоторое время Рамзан Кадыров написал, что над казарменными зданиями специального полка полиции имени Героя России А.А.Кадырова МВД по ЧР якобы был сбит беспилотник. По его словам, серьезно никто не пострадал, а легкие ранения получили четверо бойцов караула.

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