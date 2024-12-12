«Нептуны», «Пекло» и «Паляницы» летят: самая масштабная атака на Крым за всю войну 2 12.12.2024, 8:52

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Стали известны подробности беспрецедентного удара.

В оккупированном Крыму и южных регионах России масштабная воздушная тревога. Предположительно, в налете Сил обороны Украины на военные цели РФ участвуют не только беспилотники, но и ракеты.

Есть основания полагать, что происходит самый масштабный налет на полуостров.

Об этом написал известный украинский Telegram-канал «Соняшник», который связан с Воздушными силами ВСУ.

«Прямо сейчас происходит самая масштабная комбинированная атака на Крым. Участие в ней принимают Р-360 «Нептун», ракеты-дроны «Паляниця» и «Пекло», - сообщили военные.

Еще один украинский милитари-канал DroneBomber создал приблизительную карту удара, основываясь на данные крымских и российских пабликов.

Судя по ней, БПЛА и другие средства поражения заходят на полуостров с юго-западного направления по Черному морю. Ресурс также подтвердил беспрецедентность происходящего.

«Скорее всего, это самая массовая атака юга Крыма за всю войну. Участвуют десятки БПЛА, а также потенциально крылатые и баллистические ракеты и ракеты-дроны», - сообщил канал.

Он считает, что налет будет продолжаться еще несколько часов. «Реактивные БПЛА в количестве 80+ штук уже. Это, конечно, хорошо, но наступило время «Нептуна». Принимай, Крым… Вторая волна БПЛА начинает заходить в Крым. Она будет значительно большей, чем первая», - пишет DroneBomber.

Отметим, что сильные взрывы и работу ПВО слышат жители оккупированного Севастополя. Над полуостровом также замечены полеты вертолетов, которые пытаются перехватить БПЛА.

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