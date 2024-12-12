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Удары ATACMS и «Паляницы» по Таганрогу: поражено более 40 военных РФ

  • 12.12.2024, 11:41
Удары ATACMS и «Паляницы» по Таганрогу: поражено более 40 военных РФ

Есть ликвидированный.

Атака по Таганрогу Ростовской области украинскими ракетами-дронами «Паляниця» была результативной: 41 российский военный получил ранения, а один погиб, сообщили источники российского медиа ASTRA.

В результате атаки на военный аэродром были ранены 26 оккупантов, а еще 15 — из-за удара по воинской части в Таганроге на Театральной улице, где дислоцируется 5-я авиационная группа 6955-й авиабазы.

Таким образом, общее количество раненых в результате ракетной атаки 11 декабря по Таганрогу – 41 человек, еще один военный погиб.

В ночь с 10 на 11 декабря ракетный удар был нанесен по ПАО «Таганрогский авиационный научно-технический комплекс имени Г. М. Бериева». Кроме авиаремонтного завода, удалось также поразить воинскую часть, где базируется 5-я авиационная группа 6955-й авиабазы.

Жители Таганрога сообщили о многочисленных взрывах в районе 4:20 утра 11 декабря. Губернатор Ростовской области Юрий Слюсар подтвердил атаку, но сообщил, что никто из людей не пострадал. Мэр сообщила о повреждении котельной, которая находится на территории авиаремонтного завода. Еще 27 многоквартирных домов остались без тепла.

В Таганроге люди массово жаловались, что во время атаки многие убежища были закрыты.

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