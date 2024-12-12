«Зарево видели издалека»: в Донецкой области взорвали вражеский состав с боекомплектом
- 12.12.2024, 12:36
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Склад боеприпасов был очень большой.
В ночь на 12 декабря около 02:00 по составу с боеприпасами оккупантов, располагавшемуся в Маркино Донецкой области, было попадание. Об этом в комментарии Espreso сообщил Петр Андрющенко, руководитель Центра изучения оккупации и бывший советник городского головы Мариуполя.
«В где-то 02:02-02.12 туда был прилет, а детонация продолжалась более 2 часов. Эту детонацию слышали как в Новоазовске, так и за Таганрогом, куда примерно 40 км от точки взрыва. Да и зарево было такое, что его видели тоже издалека», — сказал Андрющенко.
По его словам, склад боеприпасов был слишком большой, поскольку взрывы были сравнительно продолжительными, объяснил руководитель Центра изучения оккупации. Он также уточнил, что последствия взрывов попытаются установить позже.