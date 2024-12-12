Спецназ ВСУ зачистил российские окопы под Покровском
- 12.12.2024, 16:38
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Появилось видео штурма.
Бойцы 2-го отдельного отряда Центра специального назначения «Омега» Нацгвардии Украины провели успешный штурм вражеских позиций на Покровском направлении.
Видео, опубликованное на официальных страницах воинской части в социальных сетях, демонстрирует, как украинские спецназовцы под обстрелом высаживаются с бронеавтомобиля вблизи позиций противника на Донбассе. Судя по кадрам, операция была проведена осенью.