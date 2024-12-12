Спецназ ВСУ зачистил российские окопы под Покровском 12.12.2024, 16:38

1,974

Появилось видео штурма.

Бойцы 2-го отдельного отряда Центра специального назначения «Омега» Нацгвардии Украины провели успешный штурм вражеских позиций на Покровском направлении.

Видео, опубликованное на официальных страницах воинской части в социальных сетях, демонстрирует, как украинские спецназовцы под обстрелом высаживаются с бронеавтомобиля вблизи позиций противника на Донбассе. Судя по кадрам, операция была проведена осенью.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com