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Во Владимирской области атакован центр управления дальней авиацией РФ

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  • 13.12.2024, 14:18
  • 8,584
Во Владимирской области атакован центр управления дальней авиацией РФ

В Петушинском районе начался переполох.

Губернатор Владимирской области Александр Авдеев сообщил в Telegram о последствиях атаки беспилотников, передает kasparov.ru

Они были сбиты в период с 05:05 до 05:40 над Петушинским районом. При падении беспилотников возникли «небольшие возгорания» вне жилой зоны, жертв и разрушений нет, написал Авдеев.

Однако на месте происшествия создан оперативный штаб, он решает вопрос об ограничении движения людей, о необходимости или отказе от необходимости эвакуации жителей для ликвидации последствий падения БПЛА.

Позднее губернатор добавил, что «угрозы для населения нет».

Отметим, что в Петушинском районе Владимирской области размещен филиал в/ч 44402 (Москва) — объединение ВВС России по дальней авиации.

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