Во Владимирской области атакован центр управления дальней авиацией РФ

Во Владимирской области атакован центр управления дальней авиацией РФ3
- 13.12.2024, 14:18
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В Петушинском районе начался переполох.
Губернатор Владимирской области Александр Авдеев сообщил в Telegram о последствиях атаки беспилотников, передает kasparov.ru
Они были сбиты в период с 05:05 до 05:40 над Петушинским районом. При падении беспилотников возникли «небольшие возгорания» вне жилой зоны, жертв и разрушений нет, написал Авдеев.
Однако на месте происшествия создан оперативный штаб, он решает вопрос об ограничении движения людей, о необходимости или отказе от необходимости эвакуации жителей для ликвидации последствий падения БПЛА.
Позднее губернатор добавил, что «угрозы для населения нет».
Отметим, что в Петушинском районе Владимирской области размещен филиал в/ч 44402 (Москва) — объединение ВВС России по дальней авиации.