Cколько минское «Динамо» заработало в нынешнем сезоне за участие в еврокубках

Cколько минское «Динамо» заработало в нынешнем сезоне за участие в еврокубках1
- 13.12.2024, 19:57
Чемпионы Беларуси по футболу солидно пополнили клубную казну.
Победив в родных стенах североирландский «Ларн», чемпионы Беларуси по футболу солидно пополнили клубную казну.
Накануне, напомним, в 5-м туре общего этапа Лиги конференций команда Вадима Скрипченко добилась успеха со счетом 2:0. Это принесло ей заработок в размере 400 тысяч евро.
Таким образом, суммарно в нынешнем еврокубковом розыгрыше динамовцы обогатились на 4,34 млн евро. Эта цифра включает в себя участие на каждом из квалификационных этапов Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций, а также чеки за победы и ничьи.
Вместе с тем у минчан сохраняется возможность еще больше увеличить заработок. Во-первых, им предстоит последний матч на общем этапе – в гостях у греческого «Панатинаикоса». Во-вторых, победа в нем при условии нужного совпадения исходов в других матчах может вывести «Динамо» в плей-офф турнира.