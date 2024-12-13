Cколько минское «Динамо» заработало в нынешнем сезоне за участие в еврокубках 1 13.12.2024, 19:57

Чемпионы Беларуси по футболу солидно пополнили клубную казну.

Победив в родных стенах североирландский «Ларн», чемпионы Беларуси по футболу солидно пополнили клубную казну.

Накануне, напомним, в 5-м туре общего этапа Лиги конференций команда Вадима Скрипченко добилась успеха со счетом 2:0. Это принесло ей заработок в размере 400 тысяч евро.

Таким образом, суммарно в нынешнем еврокубковом розыгрыше динамовцы обогатились на 4,34 млн евро. Эта цифра включает в себя участие на каждом из квалификационных этапов Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций, а также чеки за победы и ничьи.

Вместе с тем у минчан сохраняется возможность еще больше увеличить заработок. Во-первых, им предстоит последний матч на общем этапе – в гостях у греческого «Панатинаикоса». Во-вторых, победа в нем при условии нужного совпадения исходов в других матчах может вывести «Динамо» в плей-офф турнира.

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