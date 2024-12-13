закрыть
13 декабря 2024, пятница, 20:49
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Cколько минское «Динамо» заработало в нынешнем сезоне за участие в еврокубках

1
  • 13.12.2024, 19:57
Cколько минское «Динамо» заработало в нынешнем сезоне за участие в еврокубках

Чемпионы Беларуси по футболу солидно пополнили клубную казну.

Победив в родных стенах североирландский «Ларн», чемпионы Беларуси по футболу солидно пополнили клубную казну.

Накануне, напомним, в 5-м туре общего этапа Лиги конференций команда Вадима Скрипченко добилась успеха со счетом 2:0. Это принесло ей заработок в размере 400 тысяч евро.

Таким образом, суммарно в нынешнем еврокубковом розыгрыше динамовцы обогатились на 4,34 млн евро. Эта цифра включает в себя участие на каждом из квалификационных этапов Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций, а также чеки за победы и ничьи.

Вместе с тем у минчан сохраняется возможность еще больше увеличить заработок. Во-первых, им предстоит последний матч на общем этапе – в гостях у греческого «Панатинаикоса». Во-вторых, победа в нем при условии нужного совпадения исходов в других матчах может вывести «Динамо» в плей-офф турнира.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Одна Чемоданиха чего стоит!
Одна Чемоданиха чего стоит! Ирина Халип
Лукашенко пошел дорогой Асада
Лукашенко пошел дорогой Асада Виталий Портников
Тюремные замки отставного диктатора
Тюремные замки отставного диктатора Владимир Халип
Черный лебедь для диктатора
Черный лебедь для диктатора Андрей Санников