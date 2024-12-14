Россия начала выводить свои войска из Сирии

Россия начала выводить свои войска из Сирии1
- 14.12.2024, 8:55
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Появились спутниковые фото.
Согласно анализу спутниковых снимков и оценке украинской разведки, Россия, похоже, выводит часть своих войск, базирующихся в Сирии, после внезапного падения режима диктатора Башара Асада.
Об этом сообщают Financial Times.
Военная техника
Как отмечается, снимки военных баз от Maxar Technologies и Planet Labs свидетельствуют, что на авиабазу Хмеймим прибыли грузовые самолеты Ан-124 (крупнейшие в мире грузовые самолеты, которые способны перевозить до 150 тонн груза), три транспортных самолета Ил-76, а также грузовые самолеты более мелких моделей - три Ан-32 и один Ан-72.
У самолетов открытые носовые отсеки для приема тяжелого оборудования.
Кроме того, на базе был замечен демонтаж российских вертолетов и средств противовоздушной обороны.
Также Maxar Technologies опубликовали фотографии российских кораблей, которые плывут по Средиземному морю от берегов Сирии.
«Этот процесс может свидетельствовать о полном выходе России из Сирии, но слишком рано делать окончательные выводы», - заявил старший научный сотрудник Фонда Карнеги за международный мир Майкл Кофман.
В то же время в Кремле заявили, что пребывание российских войск в Сирии будет зависеть от переговоров с новым временным правительством в Дамаске.