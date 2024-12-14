Появилось видео позорного бегства армии РФ из Сирии

Появилось видео позорного бегства армии РФ из Сирии4
- 14.12.2024, 9:40
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Повстанцы дали им буквально пару дней.
13 декабря Россия официально приступила к выводу войск из Сирии, в фактическом бегстве задействованы как корабли, так и грузовые самолеты.
Только на базу Хмеймим прибыло 9 самолетов: два Ан-124 (с грузоподъемностью до 150 тонн), Ан-72, по три Ил-76 и Ан-32. Эвакуация по морю проводится из Тартуса.
В Сети опубликовали видео, на котором корреспондент The Times на Ближнем Востоке Самир Аль-Атруш следует вдоль колонны российских войск, общаясь с вражескими солдатами, он узнает, говорят ли они на английском.
«Едете в Россию, едете домой?» - спрашивает журналист, на что один из оккупантов отвечает утвердительно.
В колонне войск можно заметить грузовой транспорт с пехотой, БМП, БТРы, внедорожники.
Сирийские повстанцы дали вражеским формированиям «пару дней», чтобы покинуть страну.
В Washington Post опубликовали спутниковые снимки Maxar Technologies и Planet Labs, на которых грузовые самолеты «упаковывают» людьми и техникой в Хмеймиме.