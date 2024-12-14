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Украинские морпехи разбили крупную механизированную колонну РФ в Курской области

  • 14.12.2024, 12:21
  • 1,776
Украинские морпехи разбили крупную механизированную колонну РФ в Курской области

ВСУ отразили мощную атаку врага.

Украинские морпехи отразили мощную механизированную атаку врага на Курщине. Бой россиянам дали бойцы 36-й отдельной бригады морской пехоты и дружественные подразделения Сил обороны.

Уничтожены 8 единиц техники, потери РФ в живой силе превысили два десятка оккупантов. Об этом сообщили в Военно-морских силах Вооруженных сил Украины, показав видео боя.

Недавно украинские воины на Курщине нанесли россиянам очередное поражение. На одном из участков фронта в Курской области РФ они отразили механизированную атаку врага.

«Николаевские морпехи вместе с дружественными подразделениями отразили мощную механизированную атаку. По результатам боя 36 бригада уничтожила 6 БМД, 2 автотранспорта, 8 врагов ликвидировано, еще 13 ранены», – констатировали в ВМС.

Заметив колонну вражеской бронетехники, защитники принялись методически выбивать ее. Начали с первой машины в колонне, дальше пришел черед второй и последующих. Некоторые из российских БМД добивали при попытке бегства.

Разобравшись с техникой, украинские воины принялись «зачищать» остатки временно уцелевшего вражеского десанта. Их «денацифицировали» преимущественно сбросами с дронов.

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