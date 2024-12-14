В Крыму нашли секретную базу российских РЛС

В Крыму нашли секретную базу российских РЛС2
- 14.12.2024, 13:53
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Она находится возле Евпатории.
Во временно оккупированном Крыму агент партизанского движения Атеш зафиксировал российскую базу радиолокационных систем в поселке Уютное возле Евпатории.
Об этом говорится в сообщении партизанского движения Атеш в Telegram.
По данным партизан, на территории воинской части размещены РЛС 5Н84А и Оборона-14, которые обеспечивают мониторинг воздушного пространства и передачу данных на командные пункты для оперативного реагирования на угрозы.
«Этот объект играет важную роль в контроле над воздушным пространством над Черным морем и координации военных операций оккупантов. Уничтожение этой базы станет ощутимым ударом для российских оккупантов и позволит Силам обороны Украины эффективнее наносить удары по военным объектам рашистов в Крыму», — говорится в сообщении партизан.
Отмечается, что агенты партизанского движения неоднократно проводили разведку этой базы и передавали данные Силам обороны Украины.
«Результатом стал успешный удар по объекту 4 января 2024 года. Мы продолжаем наблюдать за этим объектом — его полное уничтожение неизбежно», — подчеркнули они.