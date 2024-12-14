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В Крыму нашли секретную базу российских РЛС

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  • 14.12.2024, 13:53
  • 2,496
В Крыму нашли секретную базу российских РЛС

Она находится возле Евпатории.

Во временно оккупированном Крыму агент партизанского движения Атеш зафиксировал российскую базу радиолокационных систем в поселке Уютное возле Евпатории.

Об этом говорится в сообщении партизанского движения Атеш в Telegram.

По данным партизан, на территории воинской части размещены РЛС 5Н84А и Оборона-14, которые обеспечивают мониторинг воздушного пространства и передачу данных на командные пункты для оперативного реагирования на угрозы.

«Этот объект играет важную роль в контроле над воздушным пространством над Черным морем и координации военных операций оккупантов. Уничтожение этой базы станет ощутимым ударом для российских оккупантов и позволит Силам обороны Украины эффективнее наносить удары по военным объектам рашистов в Крыму», — говорится в сообщении партизан.

Отмечается, что агенты партизанского движения неоднократно проводили разведку этой базы и передавали данные Силам обороны Украины.

«Результатом стал успешный удар по объекту 4 января 2024 года. Мы продолжаем наблюдать за этим объектом — его полное уничтожение неизбежно», — подчеркнули они.

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