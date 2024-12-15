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В Грозном прогремели мощные взрывы: город атакуют дроны

  • 15.12.2024, 8:46
  • 6,336
В Грозном прогремели мощные взрывы: город атакуют дроны

Нанесен удар по базе ОМОНа.

В столице Чечни Грозном прогремела серия взрывов. Город находится под атакой ударных беспилотников.

Об этом сообщают Niyso и Exilenova+.

Около 8:00 по Минску в паблике сообщили о падении в районе города около 2 дронов.

По предварительной информации, один дрон снова ударил по второму полку, а другой - по базе ОМОНа.

По данным местных жителей, всего в городе прогремели четыре взрыва.

Судя по видео, взрыв был мощный, а летательный объект был размером с самолет.

«До падения отчетливо были слышны звуки стрельбы. То есть сотрудники были готовы к прилетам и стреляли по беспилотникам, однако они ничего не смогли сделать», - говорится в сообщении.

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