В Грозном прогремели мощные взрывы: город атакуют дроны
- 15.12.2024, 8:46
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Нанесен удар по базе ОМОНа.
В столице Чечни Грозном прогремела серия взрывов. Город находится под атакой ударных беспилотников.
Об этом сообщают Niyso и Exilenova+.
Около 8:00 по Минску в паблике сообщили о падении в районе города около 2 дронов.
По предварительной информации, один дрон снова ударил по второму полку, а другой - по базе ОМОНа.
По данным местных жителей, всего в городе прогремели четыре взрыва.
Судя по видео, взрыв был мощный, а летательный объект был размером с самолет.
«До падения отчетливо были слышны звуки стрельбы. То есть сотрудники были готовы к прилетам и стреляли по беспилотникам, однако они ничего не смогли сделать», - говорится в сообщении.