закрыть
15 декабря 2024, воскресенье, 9:39
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

На Комаровке появилось много змей

  • 15.12.2024, 9:06
  • 2,404
На Комаровке появилось много змей

А картофель заметно подорожал.

На улице уже стало холодно, хотя и не минус 30. Некоторые продавцы на Комаровском рынке перебрались в крытое помещение, но есть и те, кто торгует под открытым небом. Некоторые при продаже овощей используют специальные ящики с подсветкой — чтобы не заморозить продукт. Что и почем продают торговцы, посмотрело агентство «Минск-Новости».

Новогодний антураж добрался и до Комаровки. Мишура переливается разноцветными огнями, на прилавке пестрят елочные игрушки, которые можно купить поштучно и набором.

Без символа-2025 никуда: змеи есть разные — на разделочных досках, магнитах, кружках.

Метраж гирлянд — от метра до 20. Самая дорогая стоит 130 рублей.

Рядом продают всяческие соленья. Результат своих трудов бабушки оценивают от 10 рублей за половину литра маринованных овощей, самые дорогие огурцы — 12 рублей за литровую банку.

Еще можно купить домашние яйца. Цена десятка — 9 рублей.

Из ягод в декабре — только клюква и облепиха. За половину литра клюквы просят 10 рублей, облепиха чуть дороже — 12 рублей, а закатанная с соком — 25 рублей.

Картофель на Комаровке подорожал. За килограмм знаменитой «Королевы Анны» просят 3 рубля. У этого же продавца килограмм свеклы, моркови и лука стоят 4 рубля. Судя по тому, что у соседей цена та же, — она обычная.

Но если хорошо поискать, то на этих овощах можно сэкономить. Были свекла, морковь и лук — за 1,10−1,59 рубля, а цене картофеля вообще удивились — 49 копеек (но вид его не очень презентабельный).

Самыми «золотыми» оказались сушеные боровики по 35 рублей за 100 грамм и российские помидоры черри, за которые просили 31,99 рубля. В нагрузку предлагался болгарский перец за 9,9 рубля и 5,9 рубля. Зелень, представленная салатами и луком, продавалась за 2 рубля за 100 грамм, огурцы — 8,8 рубля. Бюджетные помидоры тоже есть, стоят 4,5 рубля.

Мандаринов на Комаровке много. Есть отдельный вид — «для сладкоежек», стоит он 4,9 рубля. Цена «очень сочного и хрустящего» отечественного яблока — 3,99 рубля.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Одна Чемоданиха чего стоит!
Одна Чемоданиха чего стоит! Ирина Халип
Лукашенко пошел дорогой Асада
Лукашенко пошел дорогой Асада Виталий Портников
Тюремные замки отставного диктатора
Тюремные замки отставного диктатора Владимир Халип
Черный лебедь для диктатора
Черный лебедь для диктатора Андрей Санников