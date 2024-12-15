На Комаровке появилось много змей 15.12.2024, 9:06

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А картофель заметно подорожал.

На улице уже стало холодно, хотя и не минус 30. Некоторые продавцы на Комаровском рынке перебрались в крытое помещение, но есть и те, кто торгует под открытым небом. Некоторые при продаже овощей используют специальные ящики с подсветкой — чтобы не заморозить продукт. Что и почем продают торговцы, посмотрело агентство «Минск-Новости».

Новогодний антураж добрался и до Комаровки. Мишура переливается разноцветными огнями, на прилавке пестрят елочные игрушки, которые можно купить поштучно и набором.

Без символа-2025 никуда: змеи есть разные — на разделочных досках, магнитах, кружках.

Метраж гирлянд — от метра до 20. Самая дорогая стоит 130 рублей.

Рядом продают всяческие соленья. Результат своих трудов бабушки оценивают от 10 рублей за половину литра маринованных овощей, самые дорогие огурцы — 12 рублей за литровую банку.

Еще можно купить домашние яйца. Цена десятка — 9 рублей.

Из ягод в декабре — только клюква и облепиха. За половину литра клюквы просят 10 рублей, облепиха чуть дороже — 12 рублей, а закатанная с соком — 25 рублей.

Картофель на Комаровке подорожал. За килограмм знаменитой «Королевы Анны» просят 3 рубля. У этого же продавца килограмм свеклы, моркови и лука стоят 4 рубля. Судя по тому, что у соседей цена та же, — она обычная.

Но если хорошо поискать, то на этих овощах можно сэкономить. Были свекла, морковь и лук — за 1,10−1,59 рубля, а цене картофеля вообще удивились — 49 копеек (но вид его не очень презентабельный).

Самыми «золотыми» оказались сушеные боровики по 35 рублей за 100 грамм и российские помидоры черри, за которые просили 31,99 рубля. В нагрузку предлагался болгарский перец за 9,9 рубля и 5,9 рубля. Зелень, представленная салатами и луком, продавалась за 2 рубля за 100 грамм, огурцы — 8,8 рубля. Бюджетные помидоры тоже есть, стоят 4,5 рубля.

Мандаринов на Комаровке много. Есть отдельный вид — «для сладкоежек», стоит он 4,9 рубля. Цена «очень сочного и хрустящего» отечественного яблока — 3,99 рубля.

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