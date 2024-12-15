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Огромный дрон-самолет взорвал базу спецполка имени Кадырова

  • 15.12.2024, 12:07
  • 10,114
Огромный дрон-самолет взорвал базу спецполка имени Кадырова

Новые подробности атаки на Грозный.

Утром 15 декабря Чечню второй раз за неделю и четвертый раз с момента начала вторжения России в Украину атаковали беспилотники.

Как минимум один из них достиг цели – взрыв произошел на базе второго спецполка МВД имени Ахмата Кадырова, сообщает «Эхо Кавказа».

Видео попадания беспилотника по базе спецполка опубликовал чеченский оппозиционный телеграм-канал Niyso.

На нем массивный дрон, внешне похожий на БПЛА модели «E-300 Enterprise» украинского производства, на фоне звучащих автоматных очередей обрушивается на расположение полка. Заявленная дальность этой модели – 3100 км.

Такое же здание можно заметить на кадрах построения бойцов спецполка имени Кадырова. Именно в нем официально дислоцируется подразделение.

Командир спецполка МВД имени Ахмата Кадырова Замид Чалаев после атаки в своем аккаунте Instagram выложил видео, в котором он отрицает факт удара. Позже он опубликовал кадры якобы сбития ударившего по полку беспилотника, сопроводив это подписью о том, что «он дома» и «по этому полку [бить] не вариант». На самом видео присутствует лишь фрагмент радиопереговоров.

По данным Niyso, беспилотников было не меньше пяти: по неподтвержденной информации, они также ударили по базе ОМОН и еще одной военной базе, откуда бойцов отправляют на войну в Украину. О «нескольких беспилотниках» со ссылкой на очевидцев также сообщает Shot.

Глава Чечни Рамзан Кадыров пока никак официально не комментировал удары по Грозному.

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