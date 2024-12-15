Крушение российских танкеров: нефтепродукты попали в Черное море 15.12.2024, 16:49

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Организована спасательная операция.

Крушение двух танкеров «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239» произошло у берегов Керчи. На борту судов – команды из 15 и 14 человек.

Росморречфлот заявил, что в результате крушения двух танкеров произошел разлив нефтепродуктов.

Организована спасательная операция, к танкерам отправлены два буксира и

два вертолета.

13 человек спасено, на данный момент точно известно об одном погибшем.

«Танкеры, потерпевшие крушение у Керчи, проектировались как речные суда с возможностью выхода в прибрежные морские воды в тихую погоду. Зимой они вообще не должны были находиться в море. Оба танкера перевозили по более, чем 4 тыс тонн мазута. Из танкера, который раскололся пополам, топливо вытекло в море», — пишет Telegram-канал «ВЧК-ОГПУ».

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