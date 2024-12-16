Сотни людей могли стать жертвами стихии на архипелаге Майотта 16.12.2024, 9:30

3,018

Много раненых.

Число жертв разрушительного тропического шторма Чидо, который обрушился на архипелаг Майотта - французскую заморскую территорию в Индийском океане - может достичь сотен или даже тысяч. Об этом заявил префект региона Франсуа-Ксавье Бьевиль в воскресенье, сообщает «Радио Свобода».

При этом подтвержденное число погибших вследствие урагана на вечер воскресенья составляло 14. Более 250 были ранены. Это данные из центральной больницы Майотты. Туда поступают не все пострадавшие от стихии. Со многими районами сейчас нет связи. Кроме того, подсчет числа жертв затруднен в том числе из-за мусульманской традиции хоронить умерших в течение суток. Ислам исповедует большинство населения Майотты.

В результате разрушительного шторма разрушено практически все ветхое и непрочное жилье на архипелаге. В таких домах, по данным властей, жили около 100 тысяч человек. Есть опасения, что многие из них могли погибнуть.

Как сообщает RFI, на Майотте перед ударом стихии открыли около 70 центров временного размещения при школах, однако в них укрылись лишь несколько тысяч человек. Другие или не захотели покинуть свои дома, или уже не успели до начала стихийного бедствия. Скорость ветра превышала 200 километров в час - это сила урагана.

С воскресенья на остров Майотта поступают медикаменты и гуманитарная помощь, аэропорт способен принимать военные самолеты. Франция направила для борьбы с последствиями стихии военных и спасателей.

Архипелаг Майотта расположен в западной части Индийского океана, между африканским государством Мозамбик и северным Мадагаскаром. На регион претендуют Коморские острова, которые не признают юрисдикцию Франции над ним. Эту позицию поддерживает Генеральная ассамблея ООН.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com