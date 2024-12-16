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В России начались массовые сокращения айтишников

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  • 16.12.2024, 20:25
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В России начались массовые сокращения айтишников

Несмотря на жесткий дефицит кадров.

Нынешний год для российского ИТ-рынка заканчивается увольнениями. Бизнес начинает сокращать команды айтишников, несмотря на жесткий дефицит кадров, пишет The Bell. Увольнения происходят в ИТ-подразделениях крупных компаний — в VK, МТС и «Сбере». Последний начал снижать расходы, планирует отказываться от сотрудничества с разработчиками ИТ-продуктов на аутсорсе, рассказали двое собеседников на рынке и подтвердил один из уволенных.

Сокращение расходов и убытков — главная мотивация. Выручка МТС за счет финтеха и рекламы в третьем квартале выросла на 15% (до 180 млрд рублей), но чистая прибыль рухнула в девять раз, до 1 млрд рублей. VK сокращала сотрудников сотнями и закрывает целые проекты, чтобы справиться с большими убытками. После начала войны компания сделала ставку на конкуренцию с YouTube и с тех пор активно инвестировала миллиарды в привлечение блогеров и звезд. В 2024-м чистый убыток увеличился вдвое из-за роста расходов, до 24,6 млрд.

По словам основателя и бывшего главы компании «МойОфис» Дмитрия Комиссарова, из его компании-убийцы Microsoft Office была уволена вся команда топ-менеджеров, включая ключевых айтишников. Это произошло после смены собственника, чистый убыток за два составит около 10 млрд рублей.

«Экономика в ж***. Вроде айтишники всем очень нужны были, дефицит кадров, все дела. Но денег на развитие у рынка нет, маркетинговые инструменты схлопнулись. Хотя нужны и маркетологи, и айтишники, но денег нет. Но все это скрывают», — объясняет собеседник The Bell на рынке.

Компании держат сокращения в тайне или отрицают их, рассказывают опрошенные специалисты по ИТ-рекрутменту. Сокращения стали привычным фоном, подтверждает хедхантер: «К нам приходят целые команды». «В паблик такое никто выносить не готов. Говорят: "Ну да, уволили, ну да, весь отдел, ну да, весь проект, но это не сокращения, что вы"», — говорит один из хедхантеров. По его словам, сокращения идут весь год, но в последние месяцы года более активно.

О сокращениях говорят и собеседники отраслевого телеграм-канала «Нецифровая экономика». «Все думают о сокращениях айтишников, включая нас: очень дорогие сотрудники в условиях дорогих денег». Компании стремятся войти в 2025 год «с облегченными [зарплатными] ведомостями», — подтвердил собеседник канала.

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