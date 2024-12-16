Балтийские страны начнут проверять страховку у танкеров теневого флота Путина 16.12.2024, 20:51

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О решении может быть объявлено в понедельник.

Двенадцать европейских стран намерены выявлять российские танкеры, не имеющие необходимого страхового покрытия при прохождении по Балтийскому морю. Давно обсуждавшееся решение должно быть принято после того, как в Керченском проливе два 40-летних танкера потерпели крушение, которое может привести к одной из крупнейших экологических катастроф в Черном море.

Дания, Эстония, Норвегия и Швеция и другие страны северной Европы собираются ввести проверку страховых полисов российских танкеров, рассказали Bloomberg люди, знакомые с этим вопросом. О решении может быть объявлено в понедельник. Западные страны давно подозревают, что танкеры собранного Россией теневого флота, вывозящие нефть в обход установленного ценового потолка, либо вовсе не застрахованы от рисков, включая разлив топлива, либо застрахованы в недостаточной степени.

Представители Объединенного экспедиционного корпуса (в его состав входят Великобритания, Нидерланды, страны Северной Европы и Балтии) на этой неделе будут обсуждать проблемы, связанные с теневым флотом, сказал Reuters в понедельник утром премьер-министр Эстонии Кристен Михал. По его словам, экологическая катастрофа в результате деятельности этого флота – это «лишь вопрос времени».

Особую роль в проверке судов должна сыграть Дания, так как ее узкие и извилистые судоходные проливы являются важнейшей торговой артерией, по которой в этом году «протекло» российской нефти примерно на $33 млрд. Это около 42% совокупной стоимости российского морского нефтяного экспорта, свидетельствуют собранные Bloomberg данные об отслеживания судов и цены, полученные от Argus Media.

Пока новая инициатива европейских стран будет заключаться в сборе данных и обеспечении прозрачности, говорят представители стран. Международные законы о свободе судоходства не позволяют той же Дании и другим государствам требовать от танкеров предоставления страховой информации (за исключением случаев, когда у властей есть достоверная информация об экологической угрозе). Поэтому суда могут отклонять такие запросы. Но если проходящие по Балтийскому морю танкеры откажутся сотрудничать, власти будут это фиксировать. По словам нескольких источников Bloomberg, более ощутимые меры, основанные на собранной информации, могут последовать в будущем.

Перевозящие российскую нефть танкеры практически перестали заключать договоры страхования с западными компаниями, которые традиционно обслуживали более 90% этого рынка. Известно, что частично их заменили российские компании. При этом весной Financial Times сообщала со ссылкой на условия оказавшихся в ее распоряжении полисов «Ингосстраха», что страховщик может в случае катастрофы отказать в выплате работающим на Балтике танкерам.

Кроме того, западные страны подозревают, что часть теневого флота может вовсе не иметь страховок.

В воскресенье из-за шторма в Керченском проливе аварию потерпели два танкера компании «Волгонефть», один из которых разломился надвое. У них на борту находилось 9,2 тысячи тонн мазута. По оценке экологи из Greenpeace, в море могло попасть около 4,3 тысяч тонн, авария может стать одной из крупнейших экологических катастроф в Черном море и грозит серьезными последствиями для растительного и животного мира.

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