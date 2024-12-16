Министр финансов Канады подала заявление об отставке 16.12.2024, 23:42

Христя Фриланд

С заявления Христи Фриланд может начаться правительственный кризис.

Министр финансов Канады Христя Фриланд в понедельник ушла в отставку. Как сообщает Reuters, конфликт с премьер-министром Джастином Трюдо обострился в результате полемики вокруг возможного введения тарифов со стороны Соединенных Штатов.

В письме об отставке Фриланд отвергла стремление Трюдо увеличить расходы, назвав этот шаг политическим трюком, который мог бы нанести ущерб Канаде. Речь идет намерении избранного президента США Дональда Трампа ввести 25-процентные импортные пошлины, о чем было объявлено несколькими днями ранее.

Отставка 56-летней Фриланд, занимавшей также пост заместителя премьер-министра, означает начало одного из крупнейших кризисов, с которыми столкнулся Трюдо с момента прихода к власти в ноябре 2015 года.

С уходом Фриланд премьер остается без ключевого союзника в условиях, когда его ожидает поражение на следующих выборах от оппозиционных консерваторов. Как отмечает Reuters, Трюдо испытывает давление со стороны «Новых демократов», небольшой оппозиционной партии, отказавшейся в начале 2024 года от своей безоговорочной поддержки правительства либералов меньшинства. Вместе с тем, «Новые демократы» продолжили поддерживать премьер-министра в парламенте при голосовании по некоторым законопроектам.

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