Министр финансов Канады подала заявление об отставке
- 16.12.2024, 23:42
С заявления Христи Фриланд может начаться правительственный кризис.
Министр финансов Канады Христя Фриланд в понедельник ушла в отставку. Как сообщает Reuters, конфликт с премьер-министром Джастином Трюдо обострился в результате полемики вокруг возможного введения тарифов со стороны Соединенных Штатов.
В письме об отставке Фриланд отвергла стремление Трюдо увеличить расходы, назвав этот шаг политическим трюком, который мог бы нанести ущерб Канаде. Речь идет намерении избранного президента США Дональда Трампа ввести 25-процентные импортные пошлины, о чем было объявлено несколькими днями ранее.
Отставка 56-летней Фриланд, занимавшей также пост заместителя премьер-министра, означает начало одного из крупнейших кризисов, с которыми столкнулся Трюдо с момента прихода к власти в ноябре 2015 года.
С уходом Фриланд премьер остается без ключевого союзника в условиях, когда его ожидает поражение на следующих выборах от оппозиционных консерваторов. Как отмечает Reuters, Трюдо испытывает давление со стороны «Новых демократов», небольшой оппозиционной партии, отказавшейся в начале 2024 года от своей безоговорочной поддержки правительства либералов меньшинства. Вместе с тем, «Новые демократы» продолжили поддерживать премьер-министра в парламенте при голосовании по некоторым законопроектам.