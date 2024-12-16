закрыть
17 декабря 2024, вторник, 0:36
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Министр финансов Канады подала заявление об отставке

  • 16.12.2024, 23:42
Министр финансов Канады подала заявление об отставке
Христя Фриланд

С заявления Христи Фриланд может начаться правительственный кризис.

Министр финансов Канады Христя Фриланд в понедельник ушла в отставку. Как сообщает Reuters, конфликт с премьер-министром Джастином Трюдо обострился в результате полемики вокруг возможного введения тарифов со стороны Соединенных Штатов.

В письме об отставке Фриланд отвергла стремление Трюдо увеличить расходы, назвав этот шаг политическим трюком, который мог бы нанести ущерб Канаде. Речь идет намерении избранного президента США Дональда Трампа ввести 25-процентные импортные пошлины, о чем было объявлено несколькими днями ранее.

Отставка 56-летней Фриланд, занимавшей также пост заместителя премьер-министра, означает начало одного из крупнейших кризисов, с которыми столкнулся Трюдо с момента прихода к власти в ноябре 2015 года.

С уходом Фриланд премьер остается без ключевого союзника в условиях, когда его ожидает поражение на следующих выборах от оппозиционных консерваторов. Как отмечает Reuters, Трюдо испытывает давление со стороны «Новых демократов», небольшой оппозиционной партии, отказавшейся в начале 2024 года от своей безоговорочной поддержки правительства либералов меньшинства. Вместе с тем, «Новые демократы» продолжили поддерживать премьер-министра в парламенте при голосовании по некоторым законопроектам.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Москва присела от шока
Москва присела от шока Герман Обухов
Одна Чемоданиха чего стоит!
Одна Чемоданиха чего стоит! Ирина Халип
Лукашенко пошел дорогой Асада
Лукашенко пошел дорогой Асада Виталий Портников
Тюремные замки отставного диктатора
Тюремные замки отставного диктатора Владимир Халип