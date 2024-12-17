На аукцион выставили необычный спорткар из коллекции легендарного американского гонщика 17.12.2024, 9:01

Семикратный чемпион по прозвищу Король купил авто в 1982 году.

В США на аукцион Mecum выставили Plymouth Road Runner Superbird 1970 года. За него могут получить более 500 000 долларов, ведь он принадлежал одному из лучших американских гонщиков Ричарду Петти. Об авто рассказывали на сайте аукциона.

Семикратный чемпион NASCAR Ричард Петти по прозвищу Король решил купить Plymouth Superbird в 1982 году. Он недаром выбрал это авто, ведь на таком спорткаре он стал чемпионом в 1971 году.

Ричард Петти эксплуатировал этот спорткар до 2013 года, а позже авто демонстрировали в его музее. В 2014 году Plymouth Superbird прошел реставрацию. Гонщик оставил свой автограф в салоне.

Plymouth Road Runner Superbird — серийная версия гоночного авто из NASCAR. Собственно, ее и создали для допуска спорткара к соревнованиям. Всего изготовили всего 1935 таких купе.

Plymouth Superbird 1970 года отличается необычным дизайном с огромным антикрылом. Это одно из первых в мире серийных авто с этим аэродинамическим элементом.

В NASCAR Ричард Петти выступал на топовом варианте Plymouth Superbird с 7,0-литровым 425-сильным V8, однако приобрести решил менее мощную версию модели с 7,2-литровой восьмеркой на 375 сил и 3-ступенчатым автоматом. Спорткар способен разогнаться до сотни за 5,9 с и развить 230 км/ч.

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