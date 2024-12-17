Врачи рассказали всю правду о свином сале 17.12.2024, 10:03

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Можно есть, но не всем.

Сало – популярный продукт, но можно есть не всем. Сколько сала можно съедать в день и кому лучше отказаться от этого продукта, говорится в материале ТСН.ua.

Сало помогает быстро утолить чувство голода, оно долго сохраняется и не требует предварительного приготовления. Вкусовые свойства этого продукта также достаточно тяжело переоценить.

Однако врачи не рекомендуют употреблять сало определенной категории людей.

Калорийность сала и можно ли от него поправиться

В зависимости от вида продукта в 100 г сала содержится 800-1000 ккал. К примеру, если сравнивать со 100 г торта, то в этом продукте содержится всего 300-350 кКал. То есть получается, что сало втрое калорийнее. Почему тогда диетологи рекомендуют потреблять его во время похудения?

По словам специалистов по здоровому питанию, в сладостях много углеводов, а сало на 90% состоит из натуральных жиров. Поэтому если есть его в умеренных количествах, оно никоим образом не повлияет на фигуру. А учитывая калорийность сала, съесть его много раз физически просто невозможно.

Сколько сала можно есть в день

Врачи не запрещают есть сало каждый день. Однако нужно соблюдать определенные правила. Если человек не занимается спортом, средняя суточная норма составляет 30-40 г продукта. Спортсменам можно немного больше – 50-70 г. Если перевести это количество в бутерброды, получится не больше 2-3 в день.

Полезно ли есть сало

Чтобы понять, полезно ли есть сало, следует обратить внимание на его химический состав. Этот продукт содержит много жиров и практически ноль углеводов. При этом в его состав также входят:

медь;

калий;

селен;

витамины А и Е.

А еще в сале есть жирные кислоты Омега 6, которые требуются человеческому организму для нормализации уровня холестерина в крови. Сало полезно употреблять для улучшения внешнего вида кожи. Благодаря природным жирам она становится эластичной и упругой.

Если нужно быстро вывести из организма токсины, врачи рекомендуют обратить внимание именно на этот продукт. К примеру, после большого количества выпитого алкоголя сало сыграет роль сорбента.

Существует мнение, что сало помогает улучшить свертываемость крови и существенно уменьшает риск появления онкологических заболеваний. Также его используют для профилактики желудочно-кишечных заболеваний. Подойдет сало и для людей, страдающих болезнями сердца и сосудов. К примеру, оно очищает организм от холестериновых бляшек, что существенно уменьшает риск возникновения тромбоза.

Помогает сало и налаживает обмен веществ и нормализует работу мозга. Известна польза сала и для суставов. Если беспокоит острая боль в коленях, рекомендуется нанести на воспаленный сустав растопленный смалец со столовой ложкой соли. А потом оставить на ночь.

Сало, по мнению диетологов, обязательно должно быть в рационе пожилых людей. Однако речь идет именно о свежем продукте. Замороженное или засоленное сало хоть и вкусно, но теряет свои полезные свойства.

Кому запрещено есть сало

Врачи не рекомендуют добавлять в рацион сало, если есть проблемы с почками. Лучше забыть об этом продукте тем, у кого больна печень, острая фаза панкреатита или холецистит.

Людям с лишним весом перед употреблением сала лучше проконсультироваться у диетолога. Ведь этот продукт отличается высокой калорийностью, поэтому может спровоцировать прибавку веса. Не стоит употреблять много сала, если вы собираетесь заниматься спортом – эти калории неизбежно осядут на талии.

Можно ли есть сало при грудном вскармливании? В период лактации можно есть этот продукт, но лучше остановиться на небольших количествах.

Можно ли детям сало? Эксперты не советуют давать этот продукт в очень раннем возрасте из-за вредоносного холестерина. Разрешается не более 10-20 г (1-2 тонкие ломтика) сала не чаще двух раз в неделю. Копченое, жареное или слишком соленое сало давать нельзя.

Самое полезное сало – какое оно

Для улучшения внешнего вида кожи и укрепления здоровья рекомендуется употреблять исключительно свежее сало. Лучше продукт не засаливать и не класть в морозильную камеру. Ведь после этих манипуляций его пищевая ценность значительно снизится.

Полезно ли есть вареное сало? Здесь все зависит от того, в каких целях вы его собираетесь потреблять. Если просто, чтобы насытиться, то это отличный продукт, надолго утоляющий голод. Другой ценности вареное сало не несет.

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