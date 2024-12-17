В Национальном парке «Припятский» показали удивительные находки 17.12.2024, 11:45

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иллюстративное фото

Артефакты были найдены на месте древнего города.

В Национальном парке «Припятский» показали находки на раскопках древнего города Переров, который упоминается в списке городов конца XIV века. Его локализация не была точно установлена. Однако с 2022 года возле деревни Переров Житковичского района проходят археологические раскопки. Они были и в этом году, сообщает «Еврорадио».

«Археологические находки, сделанные во время раскопок, подтверждают городской характер этих памятников, — говорят в Национальном парке «Припятский». — Это дает основание полагать, что городище и поселение могут быть остатками летописного города Переров».

Археологи планируют продолжать исследования, чтобы «с каждой новой находкой решить загадку древнего Перерова».

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