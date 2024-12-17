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Эликсир здоровья: диетолог раскрыл неожиданные свойства виноградного сока

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  • 17.12.2024, 12:43
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Эликсир здоровья: диетолог раскрыл неожиданные свойства виноградного сока

Ежедневное употребление может оказать благоприятное влияние на здоровье сердца.

Виноградный сок - это, пожалуй, один из самых вкусных соков. На самом деле, он настолько вкусный, что почти трудно поверить, что он обладает еще и массой полезных свойств.

Издание Health Digest пишет, что виноградный сок не только обладает противовирусными свойствами благодаря содержанию витамина С, но и является отличным источником кальция и полезным для сердца напитком.

«Виноградный сок содержит такие полезные для здоровья соединения, как ресвератрол и флавоноиды», - рассказал доктор Крис Мор, дипломированный диетолог и физиолог. «Эти антиоксиданты очень полезны для здоровья сердца. Они улучшают работу кровеносных сосудов, уменьшают воспаление и не дают холестерину ЛПНП («плохой» холестерин) окисляться».

Сколько можно пить виноградного сока в день

«Соблюдение баланса - ключевой момент», - говорит Мор, отмечая, что, несмотря на пользу виноградного сока, с ним легко переборщить. «Хорошей идеей является употребление от четырех до восьми унций в день. При таком количестве потребление калорий и сахара остается умеренным, что помогает контролировать вес и уровень сахара в крови».

Хотя мы говорим конкретно о красном или фиолетовом виноградном соке, было бы упущением не упомянуть о белом виноградном соке. Согласно исследованию, опубликованному в 2019 году в журнале Nutrition, сок белого винограда снижает индекс массы тела и окружность талии у женщин, а также повышает уровень «хорошего» холестерина на 16%. Но, опять же, не стоит злоупотреблять соком из белого винограда, поэтому не превышайте норму в 4-8 унций в день, а это примерно 115 - 230 грамм.

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