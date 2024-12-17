Большой дрон «Королева Шершней» фугасной бомбой уничтожил бронетранспортер ВС РФ 1 17.12.2024, 13:20

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Мощное видео.

Разведывательной БПЛА зафиксировал, как большой FPV-дрон «Королева Шершней» уничтожил бронетранспортер с помощью фугасной бомбы. Об этом сообщила пресс-служба команды по производству дронов «Дикі шершні».

Большой дрон Королева Шершней применил фугасную бомбу по бронетранспортеру ВС РФ

На опубликованном видео — профессиональная работа операторов подразделения «Булава» из Президентской бригады им.Б.Хмельницкого.

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