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Большой дрон «Королева Шершней» фугасной бомбой уничтожил бронетранспортер ВС РФ

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  • 17.12.2024, 13:20
  • 3,332
Большой дрон «Королева Шершней» фугасной бомбой уничтожил бронетранспортер ВС РФ

Мощное видео.

Разведывательной БПЛА зафиксировал, как большой FPV-дрон «Королева Шершней» уничтожил бронетранспортер с помощью фугасной бомбы. Об этом сообщила пресс-служба команды по производству дронов «Дикі шершні».

Большой дрон Королева Шершней применил фугасную бомбу по бронетранспортеру ВС РФ

На опубликованном видео — профессиональная работа операторов подразделения «Булава» из Президентской бригады им.Б.Хмельницкого.

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