Белоруса не пустили в Литву из-за наклейки на авто
- 17.12.2024, 14:26
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Литовские пограничники объяснили, с чем связано такое решение.
Пограничники не пропустили в Литву белоруса, в автомобиле которого размещалась наклейка с надписью «СССР», а также изображениями серпа и молота, сообщили в литовской Службе охраны госграницы (СОГГ).
33-летний мужчина пересекал белорусско-литовскую границу 16 декабря через пункт пропуска «Мядининкай» (с белорусской стороны — «Каменный Лог») на личном автомобиле Peugeot.
«На лобовом стекле, на видном месте, был прикреплен и выставлен на всеобщее обозрение советский знак серпа и молота на фоне обведенной красным контуром территории СССР. В Литве демонстрация таких символов запрещена», — пояснили в пресс-службе СОГГ.
В итоге пограничники запретили беларусу въезд в Литву.