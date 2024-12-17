Белоруса не пустили в Литву из-за наклейки на авто 17.12.2024, 14:26

1,296

Литовские пограничники объяснили, с чем связано такое решение.

Пограничники не пропустили в Литву белоруса, в автомобиле которого размещалась наклейка с надписью «СССР», а также изображениями серпа и молота, сообщили в литовской Службе охраны госграницы (СОГГ).

33-летний мужчина пересекал белорусско-литовскую границу 16 декабря через пункт пропуска «Мядининкай» (с белорусской стороны — «Каменный Лог») на личном автомобиле Peugeot.

«На лобовом стекле, на видном месте, был прикреплен и выставлен на всеобщее обозрение советский знак серпа и молота на фоне обведенной красным контуром территории СССР. В Литве демонстрация таких символов запрещена», — пояснили в пресс-службе СОГГ.

В итоге пограничники запретили беларусу въезд в Литву.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com