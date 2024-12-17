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В Витебской областной больнице задерживают руководство

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  • 17.12.2024, 16:17
  • 1,440
В Витебской областной больнице задерживают руководство

Возможно, из-за взяток.

В Витебской областной больнице задержан заместитель главного врача по медицинской части, анестезиолог-реаниматолог Алексей Каштанов. Чуть раньше задержали травматолога-ортопеда Станислава Украинца, пишет Telegram-канал «Белые халаты».

«Наши источники сообщают, что оба врача придерживались провластной позиции, поэтому задержания вряд ли носят политический характер. По одной из версий, их обвиняют в получении взяток», — пишет Telegram-канал.

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