В Витебской областной больнице задерживают руководство

В Витебской областной больнице задерживают руководство4
- 17.12.2024, 16:17
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Возможно, из-за взяток.
В Витебской областной больнице задержан заместитель главного врача по медицинской части, анестезиолог-реаниматолог Алексей Каштанов. Чуть раньше задержали травматолога-ортопеда Станислава Украинца, пишет Telegram-канал «Белые халаты».
«Наши источники сообщают, что оба врача придерживались провластной позиции, поэтому задержания вряд ли носят политический характер. По одной из версий, их обвиняют в получении взяток», — пишет Telegram-канал.