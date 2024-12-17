В Витебской областной больнице задерживают руководство 4 17.12.2024, 16:17

1,440

Возможно, из-за взяток.

В Витебской областной больнице задержан заместитель главного врача по медицинской части, анестезиолог-реаниматолог Алексей Каштанов. Чуть раньше задержали травматолога-ортопеда Станислава Украинца, пишет Telegram-канал «Белые халаты».

«Наши источники сообщают, что оба врача придерживались провластной позиции, поэтому задержания вряд ли носят политический характер. По одной из версий, их обвиняют в получении взяток», — пишет Telegram-канал.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com