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Новейший суперкар Ferrari за 400 000 евро разбили во время журналистского теста

  • 17.12.2024, 16:38
Новейший суперкар Ferrari за 400 000 евро разбили во время журналистского теста

Ferrari 12Cilindri совсем недавно поступил в производство.

Новый Ferrari 12Cilindri совсем недавно поступил в производство, а одно из купе уже успели разбить. ДТП произошло в Люксембурге, а фото с места аварии опубликовали на странице supercar.fails в Instagram, пишет «Фокус».

Инцидент имел место еще осенью, однако о нем стало известно только сейчас. Информации о ДТП немного, отмечается лишь, что суперкар Ferrari разбили во время журналистского тест-драйва.

Для тестов ведущих автомобильных СМИ в Люксембург доставили шесть купе Ferrari 12Cilindri. По фото видно, что испытывали суперкар на узкой дороге в дождливую погоду. Очевидно, водитель не справился с управлением на мокром асфальте и авто занесло.

У Ferrari существенно повреждены передняя и задняя части. Ремонт суперкара будет недешевым.

Напомним, что новый Ferrari 12Cilindri пришел на смену модели 812 Superfast. Авто стоит от 395 000 евро.

Суперкар Ferrari оснащен высокооборотным 6,5-литровым V12 мощностью 819 сил. Он способен разогнаться до 100 км/ч за 2,9 с, а до 200 км/ч — за 7,9 с. Его максимальная скорость превышает 340 км/ч.

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