Вмешательство в выборы в Румынии: ЕС начал расследование против популярной соцсети 17.12.2024, 16:40

Результаты выборов признаны недействительными из-за обвинений в иностранном вмешательстве.

Европейский Союз открыл производство против TikTok из-за подозрений, что компания не сделала достаточно для того, чтобы остановить влияние на выборы в Румынии со стороны фейковых аккаунтов и иностранных субъектов, сообщает Bloomberg.

Расследование направлено на выяснение того, могло ли приложение предотвратить манипулирование алгоритмом рекомендаций и надлежащим ли образом TikTok маркировал политический контент в соответствии с Законом ЕС о цифровых услугах, говорится в заявлении Еврокомиссии, опубликованном во вторник, 17 декабря.

Кампания в социальных сетях, в частности, на основе TikTok, способствовала победе пророссийского кандидата Келина Джорджеску в первом туре президентских выборов в Румынии в прошлом месяце. Конституционный суд страны признал результаты выборов недействительными из-за обвинений в иностранном вмешательстве, назначив повторное голосование, что спровоцировало политические беспорядки в стране ЕС.

Румынские службы безопасности, обвинившие Россию в гибридной тактике, также раскритиковали TikTok за то, что приложение не обозначало видеоролики Джорджеску как предвыборные материалы.

На фоне ситуации в Румынии Еврокомиссия обратилась к TikTok с просьбой предоставить информацию о том, как платформа «проанализировала и снизила риск неаутентичной или автоматизированной эксплуатации своего сервиса», а также призвала дать ответ на выводы румынской стороны.

Представитель платформы TikTok, которую контролирует китайская компания ByteDance, заявил, что Еврокомиссии предоставили «исчерпывающую информацию» по решению проблем, связанных с выборами, и платформа продолжает сотрудничать с ЕС, а также с местными властями.

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