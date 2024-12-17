Белоруска назло мужу продала дорогой внедорожник в 120 раз дешевле 10 17.12.2024, 18:42

5,626

Иллюстративное фото

Машина ушла за 600 рублей.

Белоруска назло мужу продала дорогой внедорожник в 120 раз дешевле его стоимости. Подробности озвучили в пресс-службе Государственного комитета судебных экспертиз.

В сообщении сказано, что в суд Пинского района и города Пинска обратился мужчина. Во время судебного заседания был рассмотрен иск к бывшей жене о разделе совместно нажитого имущества.

Выяснилось, что стороны не могут прийти к соглашению о стоимости спорного автомобиля Mitsubishi 2018 года выпуска, который был куплен в браке. Женщина пояснила, что продала машину два года назад за 600 рублей. Однако с подобным решением бывшей жены мужчина не согласился по причине того, что ему известно, что стоимость семейного авто в разы дороже.

В пресс-службе отметили, что для установления стоимости автомобиля при учете процента износа проводилась автотовароведческая экспертиза. Из заключения эксперта следует, что цена Mitsubishi без учета его фактического состояния составляет более 72 тысяч рублей.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com