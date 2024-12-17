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Bloomberg: ЕС изучает варианты конфискации российских активов в пользу Украины

  • 17.12.2024, 19:05
Bloomberg: ЕС изучает варианты конфискации российских активов в пользу Украины

ЕС уже одобрил предоставление Киеву кредита за счет доходов от активов Москвы.

Евроcоюз решил пересмотреть свой подход к конфискации российских активов и в настоящее время оценивает юридические и финансовые последствия такого решения, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники

По данным агентства, дипломатическая служба ЕС (недавно ее возглавила экс-премьер Эстонии Кая Каллас. — Прим.) и ряд стран-членов рассматривают варианты конфискации российских активов, включая необходимость судебных решений в качестве правовой основы для изъятия или возможность обойтись лишь расчетом ущерба. Также в ЕС изучают, как такое решение скажется на курсе евро и оттоке капитала из Европы.

В то же время, по словам источников Bloomberg, несколько стран, включая Германию, Бельгию и Люксембург, выражают серьезные опасения по поводу этой идеи. Как отмечает агентство, решение пересмотреть свой подход к конфискации активов было принято на фоне скорого возвращения Дональда Трампа в Белый дом и его заявлений о том, что США могут сократить или вовсе прекратить поддержку Украины.

Дискуссия о конфискации замороженных на Западе российских активов продолжается не первый год, однако в ЕС долго отказывались от реальных действий в этом направлении, в том числе из-за риска резкого оттока капитала. Тем не менее уже этим летом лидеры стран G7 договорились предоставить Украине кредит на $50 млрд, который будет погашен за счет доходов от замороженных российских активов.

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