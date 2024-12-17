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В Крыму начнут выключать мобильный интернет

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  • 17.12.2024, 20:44
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В Крыму начнут выключать мобильный интернет

Для «обеспечения безопасности».

Во временно оккупированном Крыму россияне будут выключать мобильный интернет. Это якобы связано с обеспечением безопасности на полуострове.

Об этом сообщает Telegram-канал «Крым.Реалии».

О нововведениях заявили в оккупационном Министерстве внутренней политики, информации и связи Крыма.

«Для обеспечения безопасности жителей Крыма с сегодняшнего дня возможны отключения мобильного интернета», - заявили в ведомстве.

Стоит заметить, что причины отключений не называются, как и их график. Однако выключать интернет начнут уже с 17 декабря.

Советник российского «главы» Крыма Олег Крючков добавил, что отключать мобильный интернет могут в любое, а не только ночное время.

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