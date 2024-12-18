Четвертый за неделю российский танкер сломался в море 4 18.12.2024, 10:28

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Авария произошла в районе Курил.

Танкер «Меркурий» с экипажем из 19 человек потерял ход в Тихом океане из-за остановки главного двигателя.

Инцидент произошел в 50 км северо-восточнее от входящего в Курильскую гряду острова Симушир, сообщило управление МЧС по Сахалинской области.

По данным ведомства, судно послало сигнал о помощи в морской спасательный подцентр в Петропавловске-Камчатском вечером 17 декабря.

К аварийному танкеру было направлено спасательное судно «Рубин», которое должно отбуксировать его в порт.

До этого в ночь с 16 на 17 декабря сигнал бедствия подал танкер «Волгонефть 109», который находился в районе порта Кавказ с 4000 тонн мазута на борту.

Капитан судна сообщил о нарушении герметичности четвертого грузового танка и о протекании мазута, который попадал в балластный танк. Целостность корпуса корабля при этом не была нарушена, нефтепродукты в воду не вытекали. На судне находилось 14 членов экипажа.

15 декабря в Керченском проливе потерпели крушение сразу два танкера — «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239». Погиб один человек, 11 в тяжелом состоянии попали в больницу. По предварительной информации, в море могло попасть свыше 4,2 тыс. кубометров нефтепродуктов (всего суда перевозили более 9 тыс. кубометров). В результате десятки километров береговой линии в Краснодарском крае покрыло мазутом. В Темрюкском и Анапском районах региона власти ввели режим ЧС муниципального уровня.

Как выяснили «Известия», оба судна должны были снять с эксплуатации 10–15 лет назад. «Волгонефть 212» спустили на воду в 1969 году, а «Волгонефть 239» — в 1973-м. Максимальный срок их службы не превышает 40 лет. При этом «Волгонефть 239» вообще не имел право выходить в море, так как у него было «приостановлено действие документов». Связанные с отраслью эксперты также рассказали, что танкеры не должны были находиться в акватории во время шторма, поскольку их конструкция не предусматривает таких нагрузок.

В Greenpeace тем временем заявили, что авария может стать одной из крупнейших экологических катастроф в Черном море и грозит серьезными последствиями для растительного и животного мира.

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