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ВСУ атакуют Крымский мост

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  • 18.12.2024, 18:21
  • 6,382
ВСУ атакуют Крымский мост

Однако пока нет тех результатов, о которых можно было бы сообщить публично.

Украина продолжает наносить удары по незаконно построенному россиянами Керченскому мосту, однако пока нет тех результатов, о которых можно было бы сообщить публично. Об этом в интервью LIGA.net рассказал спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук.

Керченский мост больше не охраняют российские катера – теперь объект защищают системы противовоздушной обороны, боновые заграждения, авиация оккупантов и средства радиоэлектронной борьбы.

Однако это достаточно эффективная защита, если мост до сих пор стоит, отметил Плетенчук.

«Многие происходящие вещи (со стороны Украины. – Ред.) не попадают вообще в инфополе. Да, мы слышим какие-то опосредованные информационные эхо, когда, например, на Telegram-канале Крымский ветер появляется картинка с «бахами»... Это как раз те кейсы, когда какая-то работа продолжается, но такого результата, который можно показать здесь и сейчас, нет», – сказал он.

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