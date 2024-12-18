ВСУ атакуют Крымский мост

ВСУ атакуют Крымский мост1
- 18.12.2024, 18:21
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Однако пока нет тех результатов, о которых можно было бы сообщить публично.
Украина продолжает наносить удары по незаконно построенному россиянами Керченскому мосту, однако пока нет тех результатов, о которых можно было бы сообщить публично. Об этом в интервью LIGA.net рассказал спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук.
Керченский мост больше не охраняют российские катера – теперь объект защищают системы противовоздушной обороны, боновые заграждения, авиация оккупантов и средства радиоэлектронной борьбы.
Однако это достаточно эффективная защита, если мост до сих пор стоит, отметил Плетенчук.
«Многие происходящие вещи (со стороны Украины. – Ред.) не попадают вообще в инфополе. Да, мы слышим какие-то опосредованные информационные эхо, когда, например, на Telegram-канале Крымский ветер появляется картинка с «бахами»... Это как раз те кейсы, когда какая-то работа продолжается, но такого результата, который можно показать здесь и сейчас, нет», – сказал он.