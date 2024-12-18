Трамп появился на публике с новой прической

Трамп появился на публике с новой прической18
- 18.12.2024, 19:05
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Видеофакт.
Избранный президент США Дональд Трамп был замечен с новой прической в своем гольф-клубе во Флориде, сообщил Newsweek.
Короткий видеоролик, на котором запечатлен политик с обновленной прической, выложил в социальную сеть X его сторонник. Трамп проходит мимо людей, машет им рукой и спрашивает: «Все ли республиканцы?»
Your next President, President-Elect Donald J Trump, today at the beautiful Trump International Golf Club Palm Beach!! TRUMP-VANCE 2024! #MAGA #donaldtrump #trump2024 #palmbeach #florida @realdonaldtrump @teamtrump @trumpwarroom @trumpgolfpalmbeach @trumpgolf @whitehouse45 📸:… pic.twitter.com/B4asbHZoJ0— Michael Solakiewicz (@michaelsolakie) December 18, 2024
На видео волосы Трампа выглядят короче, чем обычно, и этот факт вызвал активные дискуссии в интернете. Неясно, была ли смена имиджа намеренным шагом или политик просто на время перестал делать прежнюю прическу.
Авторы Newsweek отметили, что прежняя стрижка избранного президента была «ключевым элементом его публичной персоны и бренда на протяжении десятилетий».
Трамп всегда бережно относился к своим волосам. «Все знают, хотя ненавистники отказываются это признавать: я не ношу парики. Мои волосы могут быть неидеальными, но они мои», — писал он в 2013 году в сети X (тогда еще Twitter).