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Трамп появился на публике с новой прической

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  • 18.12.2024, 19:05
  • 9,412
Трамп появился на публике с новой прической

Видеофакт.

Избранный президент США Дональд Трамп был замечен с новой прической в своем гольф-клубе во Флориде, сообщил Newsweek.

Короткий видеоролик, на котором запечатлен политик с обновленной прической, выложил в социальную сеть X его сторонник. Трамп проходит мимо людей, машет им рукой и спрашивает: «Все ли республиканцы?»

На видео волосы Трампа выглядят короче, чем обычно, и этот факт вызвал активные дискуссии в интернете. Неясно, была ли смена имиджа намеренным шагом или политик просто на время перестал делать прежнюю прическу.

Авторы Newsweek отметили, что прежняя стрижка избранного президента была «ключевым элементом его публичной персоны и бренда на протяжении десятилетий».

Трамп всегда бережно относился к своим волосам. «Все знают, хотя ненавистники отказываются это признавать: я не ношу парики. Мои волосы могут быть неидеальными, но они мои», — писал он в 2013 году в сети X (тогда еще Twitter).

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