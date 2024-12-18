WSJ: Спецслужбы Украины берут пример с израильского «Моссада» 1 18.12.2024, 19:46

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Украинские спецслужбы поставили охоту за врагами на поток.

Убитый в Москве генерал Игорь Кириллов стал самой высокопоставленной жертвой среди тех, кто поддерживал российскую агрессию в Украине. Но украинские спецслужбы поставили охоту за врагами на поток, и пока обыгрывают бывших соратников по КГБ, потому что учатся у новых учителей.

Украина начала охотиться на тех, кто подрывает ее суверенитет, еще после 2014 г.: после аннексии Крыма и образования «народных республик» в Донецкой и Луганской областях жертвами спецслужб становились участники «русской весны» и коллаборанты. Но после полномасштабного вторжения в 2022 г. целями стали российские военачальники и пропагандисты. Служба безопасности Украины (СБУ) строит свою работу по образцу израильской разведки «Моссад», известной неустанным преследованием врагов за рубежом, рассказали The Wall Street Journal представители украинских спецслужб.

Главные цели

«Такой бесславный конец ожидает всех, кто убивает украинцев, – сказал про Кириллова один из сотрудников СБУ. – Возмездие за военные преступления неизбежно». Андрюс Турса, советник по Центральной и Восточной Европе американской консалтинговой компании Teneo, добавляет:

«Киев дал понять, что даже самые высокопоставленные официальные лица, ответственные за военные действия и преступления России, не могут чувствовать себя в безопасности, даже в Москве».

Кириллов – лишь последний в череде тех, кто стал целью украинских спецслужб. Только за последний месяц с небольшим их число пополнили капитан 1-го ранга, начальник штаба бригады ракетных кораблей Валерий Транковский, чья машина была взорвана в Севастополе (СБУ заявила, что он давал приказы запускать ракеты по гражданским объектам); Сергей Евсюков, бывший начальник Оленовской колонии, где пытали украинских военнопленных (его машина была взорвана в Донецке); заместитель генерального конструктора КБ «Марс» Михаил Шатский, занимавшийся модернизацией ракет, которые российская армия запускает по Украине (его застрелили в Москве в ходе операции, как считается, другой спецслужбы, Главного управления разведки Минобороны Украины – ГУР).

Ранее жертвами громких ликвидаций стали, в частности, Дарья Дугина, дочь идеолога «русского мира» Александра Дугина (возможно, целью был ее отец), и «военкор» Владлен Татарский, пишет The Moscow Times.

Операции чужими руками

По словам представителей украинских спецслужб, для операций в России в основном нанимают исполнителей. На потенциального киллера (как правило, из криминального мира) зачастую выходят через Telegram или в даркнете; за выполнение задания предлагают деньги или добиваются участия с помощью угроз, рассказал человек, участвующий в таких операциях. «Часто исполнители не знают, что именно они делают», поскольку в одной операции могут участвовать несколько человек с разными задачами, говорит собеседник WSJ. Среди целей – пропагандисты, военные, а также бывшие украинские чиновники, перешедшие на сторону России.

Российские правоохранительные органы сообщили, что по подозрению в убийстве Кириллова задержали гражданина Узбекистана. По их словам, он признался, что согласился прикрепить взрывчатку к самокату у подъезда дома генерала за $100 000. Он также установил в автомобиле каршеринга камеру слежения, съемка с нее транслировалась организаторам теракта в город Днепр, сообщил Следственный комитет России.

В случае с убийством Татарского Дарья Трепова утверждала, что ее попросили передать ему статуэтку (бюст самого военкора), в котором было подслушивающее устройство. «Я не знала, что в статуэтке взрывное устройство, я думала, что там только подслушивающее», – заявила она. Человек, знакомый с операцией, сказал WSJ: «Микрофон внутри действительно был. Так оперативник знал, когда ее [статуэтку] взрывать».

На территории России действуют и собственные агенты СБУ, но для проведения диверсий и даже убийств они также вербуют россиян, настроенных против режима Владимира Путина, сказал Financial Times сотрудник украинской разведки.

Перерасти КГБ

Хотя и СБУ, и ФСБ наследуют советскому Комитету государственной безопасности, украинская спецслужба, судя по результатам ее действий, сейчас более эффективна. Россия с трудом ей противостоит, сказал FT специалист по российским спецслужбам Андрей Солдатов, старший научный сотрудник Центра анализа европейской политики: «ФСБ очень хорошо расследует то, что уже произошло, но не очень хорошо собирает разведданные о том, что может произойти. Это разные наборы навыков». Чтобы предугадывать происходящее, спецслужба должна очень хорошо собирать информацию, «то есть должно быть доверие, должен быть эффективный обмен информацией – то, чего не наблюдается среди российских агентств», поясняет Солдатов.

СБУ «собрала много контрразведывательной информации и данных» о руководителях вооруженных сил и спецслужб России, сказал FT депутат Верховной Рады Валентин Наливайченко, который дважды возглавлял спецслужбу. Она, по его словам, нашла способы внедрять «кротов», взламывать коммуникации на территории противника и выявлять уязвимые места в российской разведывательной сети.

Российские спецслужбы за время войны не отметились громкими операциями на территории Украины, хотя, видимо, пыталась: СБУ в мае сообщила, что предотвратила покушение на Владимира Зеленского. Также сообщалось о неудачной попытке ликвидировать руководителя ГУР Кирилла Буданова. До войны, в 2017 г., российским спецслужбам удалось взорвать в Киеве Максима Шаповала, начальник специального резерва ГУР. Та операция была организована по приказу Дмитрия Минаева, руководителя Департамента контрразведывательных операций ФСБ. Под прикрытием борьбы с изменой и шпионажем департамент в последние годы стал главной силой по организации политических репрессий в России, выяснила недавно WSJ.

В наследство от КГБ СБУ получила масштабные ресурсы: только официально в ее штате более 30 000 человек, что в четыре раза больше, чем у «Моссада» и сравнимо со штатом ФБР (35 000). После 2014 г. руководство СБУ провело масштабные чистки, чтобы освободить ее от российских агентов, и наладило тесные связи с ЦРУ, которое вложило миллионы долларов в программы подготовки украинских агентов. «То, что мы начали в 2014 г., сейчас дает результат», – сказал FT Наливайченко о сотрудничестве с западными агентствами.

СБУ конкурирует с ГУР. Иногда они даже охотятся за одной целью, рассказал WSJ человек, участвовавший в операциях спецслужб. В конце прошлого года две команды охотились за бывшим украинским депутатом Ильей Кивой, который бежал в Россию и был осужден за государственную измену. Когда Кива был в декабре застрелен под Москвой, в спецслужбах даже не сразу поняли, чья команда провела ликвидацию. Но затем киллер прислал доказательство, включая фотографию тела Кивы, лежащего на снегу. Собеседник WSJ называет это «здоровой конкуренцией».

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