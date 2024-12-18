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ФРС США понизила ставку третий раз подряд

  • 18.12.2024, 22:27
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ФРС США понизила ставку третий раз подряд

ФРС продолжила смягчение денежно-кредитной политики, начатое в сентябре.

Федеральная резервная система США (ФРС), выполняющая функции центрального банка страны, по итогам двухдневного заседания 17-18 декабря снизила учетную ставку на 25 базисных пунктов — до уровня 4,25–4,5% годовых. Об этом говорится в пресс-релизе регулятора.

В релизе по итогам заседания ФРС вновь сообщила, что последние показатели свидетельствуют о росте экономической активности «уверенными темпами». Инфляция приблизилась к целевому показателю комитета в 2%, но остается несколько повышенной.

Регулятор отметил, что с начала года условия на рынке труда в целом улучшились, при этом уровень безработицы вырос, но остается низким. «Комитет считает, что риски для достижения его целей занятости и инфляции примерно сбалансированы», — говорится в сообщении.

Днем 18 декабря рынок оценивал вероятность сценария понижения ставки на 25 б.п. в 95,4%, согласно данным инструмента FedWatch, который рассчитывает биржа CME на основании фьючерсов на ставку. Вероятность сохранения ставки на том же уровне трейдеры оценивали в 4,6%.

Ставка в США больше года (с июля 2023-го по сентябрь 2024 года) находилась на максимуме более чем за 20 лет — на уровне 5,25–5,5%. На заседании в сентябре регулятор впервые в этом цикле снизил ставку — на 50 б.п., до уровня 4,75–5% годовых, на прошлом, ноябрьском, заседании ставка была понижена на 25 б.п. — до уровня 4,5–4,75% годовых.

ФРС начала повышать ставки в марте 2022 года из-за разгона инфляции в США до рекордного уровня за последние несколько десятилетий. К маю 2023 года ставка выросла с околонулевого уровня до 5–5,25%. В июне 2023 года регулятор сделал паузу, но предупредил, что цикл повышения еще не закончен. В июле ставка была повышена еще на 25 б.п., до 5,25–5,5%, что стало максимумом с начала 2001 года. С тех пор ФРС восемь раз подряд сохраняла ставку на прежнем уровне, а в сентябре начала ее снижать.

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