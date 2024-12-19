Акции «Газпрома» рухнули до минимума за 16 лет 3 Телеграм-канал «Запретное мнение»

19.12.2024, 9:32

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Падение экспорта уничтожило доходы российской компании.

Акции «Газпрома» упали до минимума с января 2009 года, опустившись до 106,1 рубля за бумагу.

Это на 2,4% ниже уровня закрытия понедельника.

С начала 2024 года бумаги «Газпрома» подешевели на 33,5%, оказавшись на уровне мирового финансового кризиса 2008 года.

Акции начали падать около недели назад после заявления Еврокомиссии о том, что в ЕС готовы к прекращению транзита российского газа и не ждут значительного влияния на цены.

Во вторник Еврокомиссия подтвердила, что в ЕС готовы к расторжению договора на транзит и имеют альтернативные источники поставок.

Истекающий контракт на транзит с Украиной был заключен в конце 2019 года.

Тогда Москва и Киев подписали пакет документов между «Газпромом» и «Нафтогазом» о новом транзитном договоре сроком на пять лет с возможностью продления еще на десять лет.

Действующий транзитный договор на прокачку газа из России завершается 31 декабря.

Падение экспорта уничтожило доходы компании.

«Газпром» потерял более 80% европейского экспорта по сравнению с 2021 г., поставки упали до 28 млрд куб. – уровня второй половины 1970-х гг.

В 2023 г. «Газпром» получил рекордный с момента своего создания в 1990 г. убыток в размере 629 млрд руб., добыча оказалась минимальной за этот период – всего 404 млрд куб.

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