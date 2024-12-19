Ученые выяснили, узнают ли собаки голоса своих хозяев 1 19.12.2024, 11:54

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В тестах участвовал 31 питомец и по три человека от каждой семьи.

Венгерские ученые из Университета имени Лоранда Этвёша в Будапеште выяснили, могут ли собаки узнавать своих хозяев по записи голоса. Исследование опубликовано в научном журнале Animal Behaviour (AniBeh).

«Предыдущие эксперименты показали, что собаки чувствительны к определенным акустическим сигналам в человеческом голосе. Они могут распознавать пол говорящего и различать знакомые и незнакомые голоса. Но до сих пор было неясно, могут ли псы узнать по голосу конкретного человека», — объяснила автор исследования, аспирант кафедры этологии Кинга Сураньи.

Ранее способность распознавать людей на индивидуальном уровне по голосу была доказана только у лошадей и макак-резусов.

Исследователи задействовали в эксперименте семьи владельцев собак. В тестах участвовал 31 питомец и по три человека от каждой семьи. Ученые воспроизводили голоса людей в записи. Собака должна была узнать голос и подойти к его обладателю.

В то время как предварительно записанная речь воспроизводилась через динамики, хозяева не говорили и не делали никаких жестов, так что животным приходилось делать выбор исключительно на основе услышанного голоса.

Используя анкету и акустический анализ голосов владельцев, исследователи изучили потенциальные демографические и акустические переменные, которые могли повлиять на способность собак распознавать голос.

Эксперимент показал, что собаки узнают голоса знакомых людей в записи и правильно определяют их обладателей.

Исследование дало первые доказательства индивидуального распознавания людей собаками. По мнению ученых, эта способность полезна для общения между разными видами.

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