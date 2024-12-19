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Посольство США призвало освободить всех белорусских политзаключенных

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  • 19.12.2024, 13:38
  • 1,052
Посольство США призвало освободить всех белорусских политзаключенных

Дипломаты выступили с заявлением в преддверии праздников.

«Зимние праздники — это прекрасный повод собраться со своими близкими и разделить с ними моменты вместе», отметило посольство США в Беларуси в публикации в «Фейсбуке».

«Однако не все из нас имеют такую возможность: более 1.250 политзаключенных несправедливо находятся за решеткой в Беларуси. Хотя мы и рады сообщениям об освобождении более 200 политзаключенных за последние месяцы, мы продолжим требовать освобождения всех политзаключенных», — подчеркнуло загранучреждение, приведя в ролике количество политзаключенных, освобожденных по каждому из подписанных Александром Лукашенко соответствующих указов.

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