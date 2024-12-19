В «парламенте» Абхазии произошла стрельба, погиб «депутат» 2 19.12.2024, 14:22

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иллюстративное фото

В потасовке участвовали трое.

В здании «парламента» самопровозглашенной Абхазии в результате конфликта трех «депутатов» произошла стрельба. Двух пострадавших «парламентариев» — Кан Кварчию и Вахтанга Голандзию — госпитализировали. Впоследствии Голандзия скончался от полученного ранения, пишет «Апсныпресс» со ссылкой на «Минздрав».

«Потасовка произошла с участием «депутатов» Адгура Харазии, Кана Кварчии и Вахтанга Годандзии. Несколько выстрелов совершил Харазия, ранил Кварчию и Годандзию»,— сообщили «РИА Новости» в «МВД» Абхазии. Источник ТАСС в «Генпрокуратуре» Абхазии уточнил, что стрельба произошла во время закрытого совещания.

«Депутат» Адгур Харазия скрылся с места происшествия, сообщил исполняющий обязанности «министра МВД» Абхазии Роберт Киут. Кан Кварчия находится в реанимации, но угрозы его жизни нет, рассказал он. В здании «парламента» работают следственные группы «МВД» и «прокуратуры». Причины конфликта «депутатов» не уточняются.

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